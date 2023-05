Zastavme korupciu kritizuje Tarabov návrh novely Trestného poriadku

Bratislava 3. mája (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu kritizuje novelu Trestného poriadku z dielne poslanca Národnej rady (NR) SR Tomáša Tarabu (nezaradený). Navrhovaná legislatíva zakazuje podať obžalobu pred rozhodnutím generálneho prokurátora o návrhu na postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.



"Z kritizovaného nástroja, ktorý sťažuje mnohé trestné stíhania, by sa tak stala ultimátna stopka, cez ktorú už nemusí prejsť jediný prípad," povedal Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu. Poukázal na to, že špeciálna prokuratúra v minulosti viackrát podala obžalobu skôr, než stihla Generálna prokuratúra SR rozhodnúť.



Upozornil, že ak prejde Tarabova novela, takýto postup už možný nebude. "Verejnosť by sa tak rozhodnutí súdov, ktoré majú dôkazy hodnotiť, nemusela dočkať vôbec," podotkol Suchý. Navrhovaná zmena ide podľa nadácie opačným smerom, než požiadavky laickej a odbornej verejnosti.



Taraba v novele okrem iného navrhuje, aby počas konania podľa paragrafu 363 Trestného poriadku nebolo možné skončiť prípravné konanie a podať obžalobu. Ak by bola obžaloba podaná, musela by byť súdom odmietnutá.



Na návrh reagoval aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. "Osobne odmietam akýkoľvek návrh, ktorý posilňuje inštitút paragrafu 363. Generálny prokurátor Maroš Žilinka urobil z tohto nástroja hrádzu proti spravodlivosti. Nahrádza nezávislé súdy a uzurpuje si právo rozhodovať o vine a nevine," napísal Heger na sociálnej sieti. Dodal, že zmena by priniesla Žilinkovi moc "zamraziť" mnohé kauzy na dlhé mesiace. Vyzval preto poslancov odmietnuť návrh.



Tarabov návrh kritizuje aj strana Za ľudí. Tvrdí, že rozširuje kompetencie generálnej prokuratúry. "Návrh de facto paralyzuje Úrad špeciálnej prokuratúry tak, že či už zo strany stíhaných, alebo aj generálnej prokuratúry dáva možnosť spôsobiť odňatie prakticky akejkoľvek trestnej veci špeciálnej prokuratúre a dostať ju pod kontrolu Maroša Žilinku a jeho ľudí," skonštatoval na tlačovej konferencii Ján Magušin zo Za ľudí s tým, že prijatie novely reálne hrozí, keďže podporu už avizovala strana Sme rodina.



Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár potvrdil, že poslanci Sme rodina zahlasujú za návrhy Tomáša Tarabu, ako aj za návrhy z dielne rezortu spravodlivosti. Novinárom v stredu povedal, že trestné sadzby napríklad pri korupcii by sa nemali zvyšovať. Argumentuje napríklad situáciou v Českej republike, kde sa podľa jeho slov idú tresty znižovať. "Keď celá Európska únia končí pri ekonomických trestných činoch alebo korupčných na desiatich rokoch, tak my dáme tridsať, lebo potom sa už prestane kradnúť?" pýtal sa Kollár. Myslí si, že v týchto prípadoch je dôležitá prevencia.