Analýza: MV bez súťaže pre utečeneckú krízu nakúpil za 12,5 mil. eur

Bratislava 30. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR doteraz priamo a bez súťaže nakúpilo v súvislosti s utečeneckou krízou tovary a služby za 12,5 milióna eur. Za mesiac uzavrelo 26 zmlúv s firmami a živnostníkmi. Vyplýva to z analýzy Nadácie Zastavme korupciu na základe údajov portálu transparex.sk.



Rezort, ktorý vedie minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), si dodávateľov vybral priamym rokovacím konaním. "Metodika Úradu pre verejné obstarávanie to umožňuje, ak sú splnené tri podmienky: ide o mimoriadnu udalosť, čo vojna na Ukrajine je, nákupom sa rieši humanitárna kríza a obstarávateľ je v časovej tiesni. Aj tu by však mal dávať pozor na hospodárnosť vynakladaných prostriedkov. A tiež na konflikt záujmov, teda aby nedohadzoval zákazky svojim kamarátom," skonštatovala v stredu Zuzana Petková z neziskovej organizácie.



Na priamo by sa mali podľa nej nakupovať potraviny, lieky, hygienické potreby.



Kvôli zmluve za 2,5 milióna eur na komplexný manažment procesu evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov Mikulec čelí odvolávaniu.