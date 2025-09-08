< sekcia Slovensko
Zastavme korupciu: Začínajúci úradníci potrebujú pozitívne vzory

Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Na začiatku kariéry úradníci potrebujú pozitívne vzory a tréning, ktorý im ukáže, ako niesť zodpovednosť a obstáť v náročných etických situáciách. Uviedli to z nadácie Zastavme korupciu v súvislosti s experimentom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ten ukázal, že študenti, ktorí chcú pracovať vo verejnom sektore, majú väčší sklon podvádzať.
„Keď mladý úradník alebo úradníčka s najlepším úmyslom vstupuje do verejnej služby, myslíme si, že by potreboval okrem toho, že podpíše etický kódex, aj zážitkovú a zručnostnú prípravu. Teda čo má urobiť, keď zostane sám vo vážnej dileme bez informácií a bez podpory,“ uviedla Zuzana Vasičáková Očenášová z nadácie na pondelkovej tlačovej konferencii.
Aj médiá by podľa nej mali častejšie ukazovať príklady poctivých úradníkov, ktorí konajú s profesionálnou cťou. „Príbeh o tom, ako úradník alebo úradníčka čelili etickej dileme, ktorú zažívali vo svojej kancelárii, by mohol byť dobrým začiatkom alebo pokračovaním pre mediálny obraz, ktorý môže prinášať aj príklady dobrej praxe,“ podotkla.
Nadácia považuje za potrebnú aj lepšiu prípravu učiteľov základných a stredných škôl na prácu s etickými dilemami. Pedagogické fakulty by podľa Vasičákovej Očenášovej mali posilniť prípravu budúcich učiteľov, aby vedeli otvárať tému férovosti a integrity.
Experiment spočíval v tom, že študenti hádzali virtuálnou kockou, pričom vopred tipovali, aké číslo hodia. Za každý správny tip získali peniaze. Počas experimentu neboli kontrolovaní, čo im umožňovalo zvoliť nečestné správanie. Štatistickým vyhodnotením úspešnosti ich tipov následne bolo možné zistiť mieru ich ochoty podvádzať. Výskum bol realizovaný na vyše 100 respondentoch. Študenti so záujmom o budúcu kariéru vo verejnej správe a v politike podľa výsledkov prejavili oproti rovesníkom vyššiu ochotu podvádzať.
