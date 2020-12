Zastavme korupciu: Najtransparentnejšie vybrali šéfov JAVYS

Bratislava 4. decembra (TASR) – Výberové komisie najtransparentnejšie vybrali riaditeľov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) a Transpetrolu. Obe akciové spoločnosti spadajú pod Ministerstvo hospodárstva SR. Tvrdí to analýza Nadácie Zastavme korupciu, ktorá sledovala výberové konania, kde je akcionárom štát.



Uviedla, že zo 42 akciových spoločností, v ktorých ako akcionár figuruje štát cez niektoré ministerstvo, má od volieb nového generálneho riaditeľa 19 spoločností.



JAVYS a Transpetrol zvíťazili len preto, lebo je známe presné zloženie výberových komisií. V JAVYS sa verejnosť mohla zúčastniť na vypočutí kandidátov. „Informáciu o výberovom konaní však firma zverejnila len na intranete. Ten je dostupný iba zamestnancom, čím sa výrazne zúžila možnosť prihlásiť sa kandidátom zvonku," uviedla nadácia.



Poznamenala, že celkovo sú oproti výberovým konaniam šéfov štátnych podnikov výsledky pri štátnych akciových spoločnostiach výrazne horšie. Programové vyhlásenie vlády spomína pri štátnych podnikoch záväzok zaviesť transparentný výberový proces s prvkami verejnej kontroly, akciové spoločnosti sa však podľa Zastavme korupciu v programovom vyhlásení priamo nespomínajú.



„Sčasti to môže byť spôsobené tým, že štát nevystupuje pri všetkých akciovkách ako 100-percentný vlastník. A nemusí mať úplnú manažérsku kontrolu nad obsadzovaním vedenia spoločnosti. To sa však týka menšej časti akcioviek," komentovali.



Poukázali tiež na to, že ďalších osem akciových spoločností vyhlásilo iba výberové konanie, no žiadne iné prvky verejnej kontroly do výberového procesu neuviedli. „Nevieme napríklad, kto všetko sa o kreslo riaditeľa uchádzal, aké bolo bodové hodnotenie kandidátov a či nakoniec vyhral uchádzač s najvyšším bodovým hodnotením," skonštatovali.



Ministerstvá však podľa nadácie neporušili žiaden zákon. „Naše očakávania sú nad rámec zákona, vychádzajú však z výrokov vlády, ktorá prízvukuje ambíciu bojovať proti korupcii zavádzaním transparentných procesov," dodali.



Nadácia poukázala na to, že sa majú realizovať ešte ďalšie výberové konania. Zdôraznila, že ich priebeh bude pozorne sledovať.