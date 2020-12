Nadácia Zastavme korupciu oceňuje kroky rezortu spravodlivosti

Bratislava 27. decembra (TASR) – Nadácia Zastavme korupciu oceňuje reformné kroky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorými sa snaží pretrhnúť rokmi vytvorené korupčné a klientelistické väzby. Pre TASR to uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková s tým, že za kľúčovú udalosť roka 2020 považuje zvolenie generálneho prokurátora.



Negatívne vníma, že si vládna väčšina doteraz nenašla čas na zvolenie šéfa úradu na ochranu oznamovateľov korupcie. „Taktiež ma znepokojuje novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložil vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina). Umožní bez obstarávania zadávať stavebnú zákazku pod 5,2 milióna eur, čo podľa nás otvorí priestor na korupciu najmä v regiónoch,“ upozornila.



Rok 2020 z pohľadu boja proti korupcii hodnotí ako zlomový. „NAKA a prokuratúra začali stíhať vplyvné osoby, voči ktorým si dovtedy vyšetrovatelia netrúfli konať. Začala sa čistiť justícia od korupčnej siete, obvinených bolo viacero osôb,“ doplnila s tým, že hĺbku marazmu, v ktorom sme sa ocitli, najlepšie ilustruje prípad špeciálneho prokurátora.



„Ten, kto mal strážiť spravodlivosť a koho sa mali korupčníci báť, je dnes vo väzbe a stíhaný za korupciu a účasť na zločinoch organizovanej skupiny,“ dodala.



Petková si nemyslí, že zásahy NAKA sú politicky motivované. „Tak dlho sa na Slovensku neriešila korupcia na najvyšších miestach, že sa tieto prípady nahromadili a po rozviazaní rúk vyšetrovateľom je len logické, že je NAKA v súčasnosti taká aktívna,“ uviedla. Dôveru verejnosti môže podľa nej naštrbovať unikanie niektorých uznesení a informácií do médií, hoci by mali zostať z povahy prípravného konania neverejné.



Do roku 2021 Slovensku želá, aby boli dotiahnuté ostro sledované trestné stíhania do úspešného konca. „Predpokladám, že niektorí obvinení budú oslobodení. Ale úniky zo spisov a ,online vyšetrovanie', ktoré na Slovensku prebieha, vyvolávajú vo verejnosti veľké očakávania.



Verím, že polícia a prokuratúra si svoju robotu odvádza zodpovedne a kvalitne a dôkazy pred súdom obstoja,“ doplnila s tým, že v opačnom prípade by mohla vzniknúť vo verejnosti veľká frustrácia.