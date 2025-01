Zastavme korupciu podáva trestné oznámenie na ministra vnútra

Bratislava 14. januára (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu podáva trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR pre minuloročnú cestu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) do Abú Zabí. Na základe analýzy informácií a podkladov k tejto ceste mohlo podľa mimovládky dôjsť k trestného činu prijatia nenáležitej výhody. TASR o tom informoval komunikačný špecialista nadácie Norbert Chomistek.



S odvolaním sa na verejne dostupné informácie mimovládka upozorňuje, že celý pobyt mal presiahnuť náklady 30.000 eur.



Ako nadácia ďalej uvádza, minister verejne deklaroval, že si náklady uhradil sám, ale verejnosti odmietol predložiť dôkazy. "Existuje preto dôvodné podozrenie, že minister mohol získať nenáležitú výhodu, čo je neprípustné z pohľadu zákona i etických štandardov verejnej služby," povedala riaditeľka nadácie Zuzana Petková.



Minister vnútra v minulosti deklaroval, že cestu do Abú Zabí platil zo svojich peňazí, hoci jej súčasťou boli aj rokovania o spolupráci. Šéf rezortu vnútra tam šiel na základe pozvania prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohameda bin Sulajema. Minister tiež uistil, že ak to bude potrebné, nemá problém zaplatiť si aj v budúcnosti podobnú súkromno-pracovnú cestu.