Zastavme korupciu: Post vicepremiéra pre boj s korupciou je nadbytočný

Bratislava 23. marca (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu považuje prípadné vytvorenie postu vicepremiéra pre boj s korupciou za nadbytočné. TASR to uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková.



"Na riešenie korupcie sú viac potrebné nezávislá a efektívna polícia a prokuratúra, nestranné súdy a právne vymožiteľné prostredie," zdôraznila s tým, že vláda by mala týmto inštitúciám vytvárať predpoklady na slobodné fungovanie.



"Od vlády sa očakáva transparentné a otvorené vládnutie a jasné pravidlá, ktoré budú platiť rovnako pre všetkých. Vytváranie ďalších politických postov skôr podrýva dôveru občanov v nezávislé inštitúcie," dodala.



Petková to uviedla v reakcii na vyjadrenia ministra životného prostredia Jána Budaja a ministra obrany Jaroslava Naďa (obaja OĽANO). Obaja pripustili vytvorenie tohto postu s tým, že by ho mohol obsadiť súčasný premiér SR Igor Matovič (OĽANO).