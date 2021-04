Zastavme korupciu: Veríme, že sudcovia NSS prispejú k dôveryhodnosti

Bratislava 15. apríla (TASR) - Prví sudcovia, ktorých do Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR vybrala Súdna rada SR, presvedčili aj nadáciu Zastavme korupciu. Jej riaditeľka Zuzana Petková verí, že Súdna rada dokáže vybrať aj v ďalšom kole takých sudcov, ktorí naplnia nádeje, že NSS svojou činnosťou prispeje k zvýšeniu dôveryhodnosti slovenského súdnictva. "A to najmä tým, že konania na tomto súde budú rýchlejšie a lepšie odborne zvládnuté ako doteraz," dodala.



Nadácia skonštatovala, že členovia Súdnej rady počas šiestich dní kandidátov nešetrili a zamerali sa nielen na odborné právne otázky, ale aj na otázky sudcovskej etiky, skúmali spôsob premýšľania kandidátov, ich názory na stav súdnictva, právny štát a pýtali sa aj na ich minulosť. "Do výberového konania sa prihlásila naozaj rôznorodá skupina kandidátov. Najmä prvé dni vypočúvania viacerí kandidáti výrazne precenili svoje schopnosti a sklamali. Členovia Súdnej rady však boli na vypočúvanie dôkladne pripravení a svojimi otázkami dokázali rýchlo odhaliť nedostatky kandidátov," skonštatovala advokátka spolupracujúca s nadáciou Marianna Leontiev.



Nadácia zhodnotila, že medzi kandidátmi boli progresívni aj konzervatívni sudcovia Najvyššieho súdu (NS) SR, advokáti, akademici aj vyšší súdni úradníci. Mimosudcovskí kandidáti mali podľa nadácie často problém s odbornými otázkami z oblasti správneho práva. "Na druhej strane viacerí sudcovia NS svojimi prezentáciami potvrdili názor, že do ich radov je potrebný nový vietor v podobe kolegov z praxe a je potrebná aj ich generačná obmena," poznamenala nadácia.



Pripomenula, že Súdnu radu čaká ešte druhé kolo výberového konania. Dôležité bude podľa nej aj výberové konanie na predsedu NSS SR, do ktorého sa prihlásil len jeden kandidát Pavol Naď.



Vo verejnom vypočutí pred Súdnou radou SR uspelo deväť uchádzačov na sudcu NSS SR. Z nich traja sú v súčasnosti sudcami správneho kolégia NS SR. Informoval o tom predseda Súdnej rady Ján Mazák. Uspeli Juraj Vačok, Pavol Naď, Marián Fečík, Kristína Babiaková, Anita Filová, Zdenka Reisenauerová, Marián Trenčan, Juraj Vališ a Viola Takáčová. Súdna rada ich navrhne prezidentke Zuzane Čaputovej na vymenovanie až po tom, ako rozhodne, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti.



Predseda Súdnej rady vyhlásil už aj druhé kolo výberového konania. Prihlásilo sa doň 14 uchádzačov, z toho sú siedmi sudcami správneho kolégia NS SR. Uskutočniť sa má v máji.