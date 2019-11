Nadácia Zastavme korupciu: V školstve sa môžme inšpirovať aj Estónskom

Bratislava 7. novembra (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu tvrdí, že inšpirácie v slovenskom školstve by sme mali prebrať aj z Estónska. Uviedla to expertka na antikorupčné vzdelávanie z Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Vasičák Očenášová po tom, ako sa členovia nadácie spolu s učiteľmi zo stredných škôl zúčastnili na pobyte na estónskych školách.



Pobaltská krajina je rozlohou aj počtom obyvateľov porovnateľná so Slovenskom, avšak zatiaľ čo Estónci sú vo vnímaní korupcie podľa Vasičák Očenášovej na 18. mieste, Slovensko je podľa rebríčka od Transparency International v tomto smere na 57. pozícii. Jedným z dôvodov, prečo sa pobaltskej krajine darí o toľko lepšie, môže byť podľa nej fakt, že férovosť deťom vštepujú už v škole. "Škola je miesto, kde sa deti stretávajú s rôznymi príkladmi neetického správania. Správne nastavenie hodnôt a vyhranenie sa voči takémuto správaniu v mladom veku neskôr pôsobí ako antikorupčné očkovanie," povedala Vasičák Očenášová.



Estónsky vzdelávací systém urobil na účastníkov cesty dojem. "Veľmi to na mňa zapôsobilo. Keďže sa škola mení, určite zavedieme novú hodnotovú víziu, pri ktorej sa vo veľkej miere inšpirujeme tým, čo sme tu videli," zhodnotila jedna z účastníčok pobytu v Estónsku.



Nadácia na základe pobytu v pobaltskej krajine vytvorila zoznam inšpirácií z Estónska, na ktoré školy nepotrebujú peniaze ani reformy. Jednou z nich je tímový "brainstorming" o hodnotách školy. Ako ďalšie príklady nadácia uviedla mentorský program pre učiteľov či využívanie inovácií vo výučbe. Pobalťania sa nespoliehajú na známky, využívajú ústne hodnotenie. "Hodnotnú ústnu či písomnú spätnú väzbu môžu dávať aj slovenskí učitelia ako doplnok k známke," uviedla nadácia.



Ďalším príkladom je výmena poznatkov medzi učiteľmi či využitie triednických hodín ako priestoru na diskusiu. Zároveň nadácia poukázala aj na to, že v Estónsku sa na rodičovských združeniach nezúčastňujú len rodičia, ale aj deti, čo vedie k lepšej komunikácii a spolupráci medzi žiakmi, rodičmi a školou. V pobaltskej krajine sa v školstve používa aj takzvané "spojenie zadania", teda učenie sa dvoch vecí "jednou ranou" a v širšom kontexte. Ako príklad nadácia uviedla výstavbu hmyzieho hotela, na ktorú sú potrebné poznatky z biológie aj geometrie.