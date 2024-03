Zastavme korupciu: Zrušenie ÚŠP negatívne ovplyvní boj s kriminalitou

Bratislava 20. marca (TASR) - Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) povedie k prieťahom a bude mať negatívny dosah na boj so závažnou kriminalitou, ktorú zastrešoval. Pripomína to Nadácia Zastavme korupciu. Týka sa to podľa nej najmä korupcie, trestnej činnosti spojenej s eurofondami, terorizmom a extrémizmom. TASR o tom informoval komunikačný špecialista nadácie Norbert Chomistek.



"Až v budúcnosti budeme vidieť dôsledky tohto zrušenia, no som presvedčený, že už teraz môžeme konštatovať, že dôjde k prieťahom vo všetkých trestných veciach, ktoré prejdú na krajské prokuratúry, pretože novým prokurátorom narastie agenda a určitý čas potrvá, kým si tieto spisy naštudujú," uviedol Ľubomír Daňko z Nadácie Zastavme korupciu. Konštatoval, že na ÚŠP pracovali najkvalitnejší prokurátori, akých Slovensko malo. "Týchto prokurátorov nie je možné len tak nahradiť. Presun na iné pozície je tak nenahraditeľný a v ich prípade ide o mrhanie kapitálom," zdôraznil.



Nadácia vyzdvihla prácu prokurátorov ÚŠP, ktorí podľa nej úspešne obstáli v prípadoch týkajúcich sa zločineckých skupín, úkladných vrážd, drogových gangov. Taktiež ekonomickej, daňovej a majetkovej trestnej činnosti. Prokurátori ÚŠP podľa nadácie zintenzívnili boj proti extrémizmu.



Od stredy zaniká Úrad špeciálnej prokuratúry. Prokurátori ÚŠP boli zaradení na jednotlivé oddelenia Generálnej prokuratúry SR. Prípady, kde bola podaná obžaloba alebo kde je návrh na podanie obžaloby, by mali aj naďalej zostať súčasným prokurátorom. Kauzy z prípravného konania budú rozdelené primárne na krajské prokuratúry naprieč Slovenskom. Zrušenie ÚŠP bolo súčasťou nedávno schválenej zmeny trestných kódexov.