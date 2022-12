Zástupcovia parlamentných výborov pre obranu V4 podpísali memorandum

Bratislava 5. decembra (TASR) - Predstavitelia parlamentných brannobezpečnostných výborov krajín V4 sa zhodli na potrebe spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Na pondelkovom rokovaní v Bratislave diskutovali o aktuálnej bezpečnostnej situácii, migračnej kríze, ale aj dezinformáciách a hybridných hrozbách. Svoje postoje pretavili do spoločného memoranda podpísaného na Bratislavskom hrade.



Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru SR Juraj Krúpa (SaS) vníma stretnutie ako veľmi konštruktívne. "Nie všetci sa vo všetkom zhodujeme, máme rozdielne názory, ale čo je dôležité, diskutujeme, vymieňame si názory, skúsenosti a hľadáme možnosti, kde má spolupráca v rámci V4 význam a kde sa môžeme vzájomne koordinovať," komentoval.



Predseda výboru českého senátu Pavel Fischer skonštatoval, že do spoločného uznesenia sa premietli aj rozdielne perspektívy jednotlivých krajín. "To, o čom sme dnes rokovali, dosahy vojny Ruska proti Ukrajine, stav nelegálnej migrácie v našich krajinách a nutnosť vzájomnej spolupráce, nás nakoniec doviedlo k tomu, že napriek tomu, že máme rozdielne pohľady, hľadanie riešení máme spoločné," priblížil. Ocenil tiež možnosť hovoriť v rámci V4 aj o témach týkajúcich sa NATO a Európskej únie.



Šéf výboru poľského senátu Jaroslaw Rusiecki deklaroval snahu V4 pokračovať v spolupráci najmä v oblasti ochrany hraníc či digitálnej sfére. "Pokiaľ ide o otázky bezpečnosti a otázky ohrozenia našich vlastí, tu sme jednoznačne dospeli k rovnakej mienke," povedal.



Maďarský predseda parlamentného výboru pre obranu Lajos Kósa označil spoluprácu v rámci V4 za prioritu. Ako upozornil, komunikácia a spoločné zastupovanie záujmov môže krajinám V4 pridať na sile a váhe vo svete a Európe. "S nami môžete vždy počítať, čo sa týka obrany, obrannej politiky, obranného priemyslu a riešení migračnej krízy," dodal. Situácia s migráciou sa podľa neho nezlepšuje. Na maďarskej hranici podľa neho dochádza aj k prestrelkám medzi skupinami migrantov. Neplatí ani, že v zimnom období je migrantov menej. Maďarsko podľa neho vynaložilo na ochranu hraníc už dve miliardy eur. Necíti podporu Európskej únie.