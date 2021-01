Zástupcovia lekárskej komory sa stretli s prezidentkou

Bratislava 27. januára (TASR) – Zástupcovia Slovenskej lekárskej komory (SLK) v stredu hovorili s prezidentkou Zuzanou Čaputovou o aktuálnej situácii v slovenskom zdravotníctve. Ako uviedol prezident komory Marian Kollár, stretnutie malo skôr informatívny charakter.



Komora prezidentku upozornila, že po pandémii nového koronavírusu môže v rezorte nastať personálne zemetrasenie, pretože sa množstvo lekárov a sestier chystá po pandémii odísť zo slovenského zdravotníctva. Niektorí plánujú odísť do dôchodku, iní za prácou do zahraničia.



Pandémia podľa Kollára odhalila, ako veľmi sú zdravotníci potrební. Zdôraznil, že Slovensko si nemôže dovoliť prísť o špičkových lekárov ani o sestry či zdravotnícky personál. Ponúknuť im podľa SLK treba vyhovujúce podmienky, ale aj finančnú motiváciu.



Kollár tvrdí, že nastal čas pustiť sa do zásadných systémových zmien. Ich výsledkom majú byť praktické zmeny v podobe reformy, ktorá má byť apolitická a nemá sa meniť príchodom každej novej vlády. SLK si myslí, že má dostatok odborníkov v spolupráci s rezortom zdravotníctva pripraviť takúto reformu.



Dodal, že slovenské zdravotníctvo musí byť konkurencieschopné, personálne stabilizované, systém má fungovať efektívnejšie a pracovníci musia byť spokojnejší.