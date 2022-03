Zástupcovia Smeru-SD sa stretli s ukrajinským i ruským veľvyslancom

Bratislava 16. marca (TASR) - Opozičný Smer-SD sa snaží zachovať si pri vyhodnocovaní situácie na Ukrajine zdravý rozum a nepostupovať jednofarebne. Skonštatoval to líder strany Robert Fico po stredajšom stretnutí s ukrajinským veľvyslancom Jurijom Muškom a ruským veľvyslancom Igorom Bratčikovom. Za Smer-SD boli na stretnutiach okrem Fica aj podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár a šéf zahraničného výboru Marián Kéry. S veľvyslancami sa stretli s každým zvlášť.



"Smer-SD bude pokračovať v prúde zdravého rozumu a racionality. Neakceptujeme to, čo sa deje na Ukrajine. Je to hrubé porušenie medzinárodného práva," povedal Fico. Záujem hovoriť s veľvyslancami zdôvodnil s tým, že "Smer-SD odmieta jednofarebnú propagandu, ktorá sa valí na Slovákov", aj cenzúru, ktorú má zavádzať vláda. Priblížil, že veľvyslanci poskytli svoj obraz o situácii a povedali veci, ktoré sa občania nedozvedia zo slovenských médií. Nechcel ich však priblížiť.



Fico deklaroval, že strana podporí rozumné kroky na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. Naďalej odmieta dodávky zbraní na Ukrajinu, hovorí o podporovaní vojny. Zdôraznil potrebu hľadať možnosti ukončenia konfliktu. Za posun považuje, že sa prestalo hovoriť o členstve Ukrajiny v Európskej únii a hovorí sa o bezpečnostných zárukách pre obe strany. V súvislosti s postavením Donbasu uviedol, že by mohlo územie ostať súčasťou suverénnej Ukrajiny a rešpektovali by sa jednotlivé menšiny.



Ruský veľvyslanec Bratčikov po rokovaniach uviedol, že hovorili o situácii na Ukrajine. Na otázku, aká bude reakcia na vyhostenie ruských diplomatov, odpovedal, že adekvátna. Ruské ministerstvo zahraničných vecí už v pondelok (14. 3.) avizovalo, že vyhostenie troch ruských diplomatov zo Slovenska "neostane bez odpovede".



Muška v súvislosti s mierovými rokovaniami a prípadnou neutralitou Ukrajiny zdôraznil, že základom je suverenita a územná celistvosť Ukrajiny. Na kritiku dodávok zbraní na Ukrajinu reagoval s tým, že strkať hlavu do piesku nikomu nepomôže. "S touto pozíciou nesúhlasím, chránime nielen Ukrajinu, ale aj ostatných," skonštatoval. Potvrdil, že so Smerom-SD hovorili aj o možnostiach, ako uľahčiť humanitárnu pomoc a prevoz materiálu na Ukrajinu.



Fico po rokovaniach apeloval na vládu, aby na slovensko-ukrajinských hraniciach zriadila veľký sklad na humanitárnu pomoc z európskych krajín, ktorá sa má ďalej odvážať na Ukrajinu.