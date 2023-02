Zástupcovia turistických klubov vítajú zákon o turistických trasách

Bratislava 15. februára (TASR) - Nový zákon o turistických trasách by mal zjednotiť legislatívu v tejto oblasti, ako aj upraviť vzťahy medzi turistami, vlastníkmi pozemkov či správcami trás. Novú legislatívu vítajú predstavitelia Klubu slovenských turistov (KST) aj Slovenského cykloklubu (SCK). Zdôraznili, že zákon by mal chrániť turistické značenie.



"Chceme ľudí sústrediť na turistický chodník, ktorý zabezpečí, že uvidia niečo zaujímavé, že majiteľovi nešliapu po celom lese, ale sú sústredení na turistický chodník. Je to bezpečný pohyb turistov, pretože nerobíme turistické chodníky v nepríjemných terénoch. Z tohto dôvodu máme záujem, aby značkovanie bolo chránené," povedala Eva Škutová z KST na stredajšej tlačovej konferencii v parlamente. Dodala, že za posledných vyše 30 rokov sa dostávajú do sporov s majiteľmi pozemkov.



Michal Hlatký zo SCK pripomenul, že Slovensko po 30 rokoch potrebovalo zákon, ktorý by riešil turistické značenie ako celok. "Považujeme turistické značenie ako celok aj za dôležitý produkt cestovného ruchu. Mnoho destinácií by bez vyznačených turistických trás nemalo turistom čo ponúknuť," skonštatoval.



Mikuláš Huba zo Slovenského ochranárskeho snemu prijatie zákona v prvom čítaní víta. Systém značených turistických chodníkov v bývalom Československu je svetový unikát a zaslúži si podľa neho zápis do Zoznamu svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. "V tomto zmysle je aj zákonná ochrana a podpora (vrátane legislatívnej) tohto systému a aktivity potrebnej na jeho údržbu a obnovu žiadúca," poznamenal Huba. Dodal, že realizáciu turisticko-rekreačných aktivít v chránených územia je treba koordinovať s orgánmi štátnej ochrany prírody.



Nový zákon posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania v utorok (14. 2.). Priniesť by mal zriadenie registra turistických trás. Takisto by sa mala upraviť problematika turistického značenia. S cieľom ochrany turistických trás a značenia by sa tiež mali upraviť priestupky. Návrh predložili poslanci OĽANO a SaS.