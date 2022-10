Zastúpenie EK v SR zdôraznilo, že inakosť nie je dôvod na perzekúciu

Bratislava 13. októbra (TASR) - Nikto by sa nemal stať obeťou nenávisti, inakosť nie je dôvodom na perzekúciu. Vyhlásilo to zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku v reakcii na streľbu na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorej zomreli dvaja ľudia. Zastúpenie komisie vyjadrilo sústrasť rodinám a blízkym obetí streľby.



"Všetci sme iní, odlišujeme sa rôzne: vekom, pohlavím, orientáciou, názormi, a našou úlohou je sa navzájom tolerovať a správať sa k sebe s úctou a rešpektom. Žiaľ, musím konštatovať, že nenávisť k inakosti je v našej spoločnosti často živená aj politickým diskurzom. To sa musí zmeniť, aby sme spolu vytvorili spoločnosť pevne stojacu na demokratických hodnotách a princípoch," uviedol vedúci zastúpenia Vladimír Šucha.



Ak sa po vyšetrovaní udalosti preukáže ako motív streľby nenávisť voči LGBTI+ komunite, ide podľa zastúpenia o jasné porušenie základných práv a hodnôt Európskej únie. "Akákoľvek forma diskriminácie, či už na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, je na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie zakázaná," pripomenulo s tým, že nenávisť a neznášanlivosť sú jasnými protikladmi úcty k ľudskej dôstojnosti a rešpektu voči základným ľudským právam.



V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo v stredu (12. 10.) večer pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic uviedol, že pravdepodobným motívom streľby bola nenávisť k osobám inej rasy či inej sexuálnej orientácie.