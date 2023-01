Zastavili trestné stíhanie mladíka, ktorý útočil v Novákoch sekerou

Bratislava 20. januára (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zastavil trestné stíhania obvineného mladistvého Alexandra B., ktorý začiatkom novembra zaútočil sekerou na spolužiakov v strednej odbornej škole v Novákoch. Pre TASR to potvrdil hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan. Upozornil na to denník Nový čas.



Dôvodom bola chlapcova nepríčetnosť. "V danej veci znalecký posudok z odvetvia psychiatrie jednoznačne konštatoval prítomnosť závažnej duševnej poruchy, ktorá mala za následok vymiznutie ovládacích a rozpoznávacích schopností u obvineného," priblížil hovorca. Prokurátor preto mladistvého príkazom prepustil na slobodu.



V súčinnosti s políciou mu zároveň bolo zabezpečené okamžité predvedenie do psychiatrickej nemocnice. "Bezprostredne po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania podal dňa 19. januára prokurátor ÚŠP na Špecializovaný trestný súd návrh na uloženie ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou, keďže podľa záverov znaleckého posudku je pobyt tejto osoby na slobode nebezpečný," dodal Skladan.



Pri novembrovom útoku v škole zranil mladík dve osoby a následne bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu.