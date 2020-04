Mnohé kľúčové služby sú zatvorené, zrejme len nedopatrením

Bratislava 13. apríla (OTS) - Nariadením hlavného hygienika sú do odvolania uzatvorené všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby. K výnimkám, ktorých sa opatrenie nedotklo, patria prevádzky kľúčových služieb. Málokto však vie, že výnimka sa nevzťahuje na prevádzky kľúčových služieb nachádzajúce sa v obchodných domoch (Tesco, Kaufland, Avion, Aupark, Eurovea a ďalšie centrá po celom Slovensku).Médiami preletela správa, že otvorením kľúčových služieb mieni Ústredný krízový štáb ľudom uľahčiť život. Dobrý úmysel sa však do veľkej miery míňa účinku. Dôvodom je skutočnosť, že množstvo, ak nie väčšina ľudí, je zvyknutá riešiť svoje potreby a problémy s kľúčmi a zámkami práve na prevádzkach, nachádzajúcich sa v obchodných domoch. Ich prevádzkovatelia sú denne konfrontovaní desiatkami telefonátov ľudí, ktorí si neraz vystáli radu pred obchodným domom a na mieste zistili, že kľúčové služby sú zatvorené. A to napriek tomu, že ich otvorenie bolo avizované. Súčasný stav bol pritom zapríčinený zrejme len nedopatrením v snahe o čo najrýchlejšie prijatie účinných opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Ako si inak vysvetliť, že v obchodných domoch môžu byť prevádzkované práčovne a čistiarne odevov, predajne novín a tlačovín či obchody s krmivom pre zvieratá, ale kľúčové služby nie.Ak sa v inak fungujúcom systéme nájde iracionálny prvok, pri poukázaní naň by sa mal riešiť a vyriešiť. Chybu môže spraviť každý, tobôž v súčasnej situácii. Rozumieme dôvodom na predchádzanie združovania veľkého počtu ľudí na malej ploche. Už menej pochopiteľné je výrazne obmedzenie možnosti vyriešiť bežný, a neraz urgentný, problém s kľúčmi či zámkami. Dovoľujeme si preto vyzvať premiéra SR Igora Matoviča a Ústredný krízový štáb SR o prehodnotenie zákazu prevádzky kľúčových služieb v obchodných domoch. V tejto súvislosti predkladáme nasledovné argumenty:Kľúčových služieb je na Slovensku celkovo málo, nepomerne menej ako napríklad povolených trafík či chovateľských potrieb. S výnimkou Bratislavy majú ľudia objektívne problém dostať sa k službám kľúčových služieb práve z dôvodu ich situovania v obchodných centrách. V menších mestách zostali otvorené len jedna až dve prevádzky, v niektorých lokalitách dokonca žiadna. V otvorených prevádzkach mimo nákupných centier dochádza k zvýšenej koncentrácii ľudí, čo v konečnom dôsledku generuje vyššie riziko pre zákazníkov i obsluhu prevádzky, ohrozený je tiež samotný prístup k službe v danej lokalite.Nízky počet prevádzok predstavuje problém pre mnohé profesie, ktoré potrebujú urgentne riešiť svoje problémy s kľúčmi. Našimi zákazníkmi sú aj kuriéri, lekári, hasiči, policajti a ďalšie profesie, ktorých dôležitosť v súčasnej situácii ešte narástla. Kľúče na rozdiel od produktov trafík či chovateľských potrieb nie je možné riešiť prostredníctvom e-shopu.Každá kľúčová služba môže mať iné zameranie a špecializáciu z dôvodu finančnej náročnosti potrebného vybavenia. Niektoré prevádzky riešia bytové kľúče, iné autokľúče a ďalšie trezorové kľúče. Vylúčením veľkého percenta kľúčových služieb v nákupných centrách spôsobujeme problém každému s urgentným, obzvlášť špecifickým problémom.Ku kontaktu so zákazníkom dochádza v prevádzke kľúčovej služby len na krátko a len cez okienko alebo pult. Pri adekvátnych hygienických opatreniach (dezinfekcia, ochranné sklo, rukavice) je riziko prenosu nákazy minimálne. Pred týmto druhom prevádzok navyše nehrozí tvorba dlhých radov, čo je navyše umocnené limitovaním počtu zákazníkov pri vstupe do obchodného centra.Ak v čase krízy ktokoľvek stratí či zlomí kľúč, potrebuje tento problém čo najrýchlejšie riešiť. Evidujeme reálne prípady, kedy si susedia z dôvodu nemožnosti vyhotoviť náhradný kľúč od vchodu požičiavajú spoločný. Musia sa stretávať a ohrozovať sa navzájom. Ak človek zrazu nevie zamknúť byt, nemal by byť nútený hľadať otvorenú kľúčovú službu, ale obrátiť sa na tú, ktorú pozná.za Spoločenstvo kľúčiarov SlovenskaIng. Matúš Haronik