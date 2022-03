Záujem firiem o digitalizáciu rastie, OMNICOMU priniesol rast obratu

Bratislava 3. marca (OTS) - Potvrdzujú to aj hospodárske výsledky spoločnosti OMNICOM v Bratislave – vlani jej obrat v oblasti pomoci firiem pri procese digitalizácie narástol až o tretinu na viac než pol milióna eur.vysvetľuje. Spoločnosť pôsobí na trhu už vyše dvadsaťpäť rokov, firmám poskytuje vzdelávanie v oblasti IT a digitálnych zručností, poradenstvo v oblasti digitálnej transformácie, digitalizácie a automatizácie.Dnes si už firmy a organizácie uvedomujú, že digitálna transformácia predstavuje zložité zmeny nielen na úrovni biznisu, ale aj IT.dopĺňa Hlohovský.Presun práce do digitálneho sveta počas pandémie umožnil aj konzultantom z OMNICOMU efektívnejšie a flexibilnejšie spolupracovať s klientmi.vysvetľuje Pavol Holbík, CFO spoločnosti OMNICOM.Aktivity spoločnosti OMNICOM v predchádzajúcich dvoch rokoch významne ovplyvnila pandémia koronavírusu. V roku 2021 firma zaznamenala celkový nárast príjmov až o 30 % na viac než pol milióna eur z konzultantskej činnosti v oblasti digitálnej transformácie, digitalizácie a automatizácie. Medzi klientov OMNICOMU patria domáce aj nadnárodné spoločnosti. Významnú časť portfólia klientov však tvoria práve zahraničné firmy.Rast aktivít firmy za hranicami Slovenska viedol minulý rok napríklad k uzavretiu silnejších partnerských vzťahov vo Francúzsku a USA. Silnejúci dopyt po službách konzultantov zo strany klientov bol dôvodom aj na posilnenie tímu o 2 nových konzultantov.Ďalšími plánmi OMNICOMU je pracovať na rozvíjaní existujúcich riešení, ako aj hľadať nových partnerov a nové riešenia, ktoré budú vhodné pre rôznorodé potreby klientov.uzatvára M. Hlohovský.OMNICOM svojim klientom ponúka v oblasti digitálnej transformácie a automatizácie riešenia s využitímNovinkou je spolupráca s, digitálnou platformou pre údržbu budov a zariadení.vysvetľuje Miroslav Hlohovský.Viac informácií nájdete na www.omnicom.sk