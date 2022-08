Záujem o národnú linku pomoci Viac ako Ni(C)k sa zvyšuje

Bratislava 12. augusta (TASR) - Záujem o poradenstvo prostredníctvom Národnej linky na pomoc deťom v ohrození Viac ako Ni(C)k stúpa. Kým v minulom roku zaznamenali od začiatku jej fungovania (30. apríla 2021) do konca decembra 306 klientov a 627 četových kontaktov, v priebehu roka 2022 počet klientov vzrástol na 3212 a četových kontaktov na 7701. O údajoch platných k 9. augustu informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Nonstop linka Viac ako Ni(C)k poskytuje pomoc pre všetky deti, ktoré sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc, radu alebo niekoho, s kým si môžu o svojich problémoch pohovoriť," pripomenula hovorkyňa rezortu Monika Hnilicová.



Potvrdila, že klienti sa na linku obracajú z rôznych dôvodov. "Trápi ich samota, šikanovanie, sociálna izolácia, smútok, depresia, vzťahy s rovesníkmi, s rodičmi, prvé lásky, úzkosť, sebapoškodzovanie, ale aj myšlienky na samovraždu. Veľa detských klientov sa zdôverilo s tým, že nemajú blízku osobu, s ktorou by mohli svoje problémy riešiť," priblížila hovorkyňa.



Upozornila, že k problémom, s ktorými sa klienti na linku obracajú, môžu počas obdobia leta a viac odhaľujúceho oblečenia pribudnúť častejšie aj prípady sexuálneho obťažovania či zraňujúcich poznámok o postave a výzore. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS), ktoré je odborným garantom linky pomoci, v tomto prípade spolupracuje s mimovládnou organizáciou Chuť žiť. "Špecializovaná poradňa organizácie sa zameriava na prevenciu porúch príjmu potravy a podporu a poradenstvo v témach spojených s telom, jedlom a sebaprijímaním. Psychiatričky, terapeutky i nutričné špecialistky deťom s poruchami príjmu potravy poradia na bezplatnej linke 0800 221 080 alebo mailom," dodala Hnilicová.



V prípade, že sa konzultanti na linke dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ak je ohrozené zdravie či život dieťaťa alebo niekoho z jeho okolia, sú povinní upozorniť zodpovedné orgány. "V rámci četového poradenstva pracovníci linky uskutočnili 33 krízových intervencií (z toho dva v Českej republike), prostredníctvom ktorých kontaktovali orgány činné v trestnom konaní (Polícia SR a ČR), záchranné zložky a zároveň informovali orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK). Z mailovej komunikácie vyplynulo 19 podnetov orgánom SPODaSK," upozornila Hnilicová.



Prioritou do budúcnosti je trvalá udržateľnosť národnej linky pomoci i zvyšovanie kvality jej poradenstva. "Konzultanti sa priebežne vzdelávajú v oblastiach, ktoré vyplynú z ich vlastných potrieb na základe výkonu praxe. Rezort práce tiež úzko spolupracuje s ministerstvom kultúry v súvislosti s témou nebezpečných spoločenstiev," dodala hovorkyňa MPSVR.