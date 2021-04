Záujem o očkovanie detí v minulom roku vzrástol

Bratislava 26. apríla (TASR) – Záujem o očkovanie detí v minulom roku oproti predchádzajúcemu vzrástol. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytli Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Union zdravotná poisťovňa (ZP).



"V porovnaní roka 2020 voči roku 2019 nám vzrástol počet očkovaných detí o 970," uviedol hovorca VšZP Matej Neumann. Záujem o očkovanie najviac vzrástol v máji, a to o 36 percent oproti predchádzajúcemu roku. Najviac sa povinne počas minuloročnej očkovacej sezóny očkovalo látkou na ochranu proti osýpkam, mumpsu a rubeole, ktorou sa zaočkovalo 45.196 detí. Nasledovali očkovacia látka proti pneumokokom a proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu.



VšZP nezaznamenala odklady očkovania detí v súvislosti s novým koronavírusom. "Povinné očkovanie detí súčasná pandémia neobmedzila, všetky povinné očkovania boli zachované v štandardnom režime, keďže očkovanie je viazané na vek dieťaťa. Očkovanie mimo určeného vekového limitu nie je hradené, výnimkou sú zdravotné dôvody, pre ktoré nemohlo byť dieťa očkované v riadnom termíne, alebo rozhodnutie hlavného, respektíve regionálneho hygienika," doplnil Neumann.



Aj podľa štatistík Union ZP v minulom roku vzrástol záujem rodičov o niektoré povinné detské očkovanie. V prvom roku pandémie nového koronavírusu podľa súkromnej ZP prejavili záujem o očkovanie aj tí, ktorí boli pôvodne proti nemu. Urobili tak mimo očkovacieho kalendára. "Najväčší nárast záujmu evidujeme u očkovania proti osýpkam. Dodatočne ho podstúpilo vyše 2000 našich detských poistencov," uviedla hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Doplnila, že o niečo viac sa očkovalo aj hexavakcínou, ďalej proti pneumokokom a v rámci nepovinného očkovania aj proti rotavírusom.



Súkromná Union ZP evidovala aj otázky, či je počas pandémie bezpečné očkovať malé deti. Zdôraznila, že očkovanie podľa očkovacieho kalendára sa nesmie pozastaviť. Pripomenula, že okrem pandémie nového koronavírusu by mohli ľahko pribudnúť aj epidémie chorôb, ktoré sú už roky potlačené skupinovou imunitou a na ich existenciu sa zabudlo.



Podľa najväčšej súkromnej ZP Dôvera je záujem rodičov o nadštandardné očkovanie približne rovnaký. Za minulý rok bolo mimo očkovacieho kalendára vykázaných 27 detí. V rámci povinného očkovania mali najčastejšie indikované očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole či proti záškrtu, tetanu, pertussis a poliomyelitíde, povedal jej PR špecialista Matej Štepianský.



Kým za rok 2019 v rámci nadštandardu zaočkovali proti hepatitíde typu A 832 detských poistencov ZP Dôvera, proti kliešťovej encefalitíde 550 detí a HPV 369 detí, v minulom roku to bolo v rámci hepatitídy A 626 detí, v rámci kliešťovej encefalitídy išlo o 631 detí a v rámci HPV o 241 detí.