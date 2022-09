Záujem o očkovanie proti HPV sa u detí, ktorým sa plne hradí, zvýšil

Bratislava 3. septembra (TASR) - Záujem o očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV) sa u detí v 13. roku zvýšil. Od mája sa prepláca z verejného zdravotného poistenia. V júni sa ich zaočkovalo 2646, zatiaľ čo v apríli, keď sa hradilo len čiastočne, 490. Vyplýva to z dát, ktoré TASR poskytli všetky zdravotné poisťovne na Slovensku.



Proti HPV sa v júni zaočkovalo 1306 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) vo veku 12 až 12 rokov a 364 dní, informovala Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie poisťovne. Oproti tomu ho v apríli podstúpilo 137 detí.



Zvýšený záujem o vakcínu proti HPV eviduje tiež zdravotná poisťovňa Dôvera - počas júna očkovanie podstúpilo 995 dvanásťročných detí, zatiaľ čo v apríli 280. Pre TASR to uviedol manažér odboru PR poisťovne Branislav Cehlárik.



Aj Union zdravotná poisťovňa zaznamenala vyšší záujem o vakcináciu proti HPV. V júni ju podľa hovorkyne Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej podstúpilo 345 poistencov v 13. roku života, zatiaľ čo v apríli 73.



Za máj, teda prvý mesiac plného hradenia, sa zaočkovalo dokopy 4182 dvanásťročných detí - VŠZP ich eviduje 2135, Dôvera 1512 a Union ZP 535.



Očkovanie proti HPV sa od mája v plnej výške hradí deťom v 13. roku života, teda vo veku 12 do veku 12 rokov a 364 dní. Odporúča sa ho absolvovať vo veku, keď mladí ľudia ešte nie sú sexuálne aktívni. Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) má význam aj v prípade, keď už osoba sexuálne žije.



Ľudský papilomavírus patrí k najčastejšie pohlavne prenášaným infekciám, prenášať sa však môže napríklad aj dotykom, kontaminovanými predmetmi alebo už počas pôrodu. Vo väčšine prípadov podľa ÚVZ zmizne infekcia sama bez toho, aby spôsobila problémy. Niektoré z HPV vírusov však v tele pretrvajú roky a môžu byť pôvodcom onkologických ochorení.