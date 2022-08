Záujem o post riaditeľa Správy TANAP-u prejavilo päť kandidátov

Vysoké Tatry 26. augusta (TAR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ako zriaďovateľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) vyhlásilo v lete výberové konanie na jej riaditeľa. Z komunikačného odboru envirorezortu TASR potvrdili, že o post prejavilo záujem päť kandidátov, ktorí mohli svoju žiadosť poslať do 22. augusta. O tom, kto povedie najväčší a najstarší slovenský národný park, sa rozhodne pravdepodobne na jeseň, samotné výberové konanie sa podľa ministerstva uskutoční v septembri.



Kritériá zverejnilo MŽP na svojej webovej stránke a tiež prostredníctvom tlačovej správy. "Kandidáti musia spĺňať podmienku minimálnej štvorročnej praxe v oblasti ochrany prírody a krajiny či lesníctva, alebo mať minimálne štyri roky riadiacej praxe. Rozvoj národných parkov tak môže MŽP zveriť skúseným ochranárom alebo manažérom, ktorí predstavia najlepší projekt," uvádza ministerstvo s tým, že okrem štandardných podmienok musia uchádzači predložiť aj písomnú koncepciu rozvoja a riadenia správy národného parku.



Svoj post chce obhájiť aj súčasný riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Pre TASR potvrdil, že má víziu, na ktorej chce pracovať aj naďalej. Šéfom ochranárov v TANAP-e je už viac ako 15 rokov.



O post prejavila záujem tiež rodená Tatranka Katarína Maj Vrábelová, podľa ktorej je potrebné ukončiť a dostať do života reformu národných parkov. "Nevyhnutná je taktiež intenzívnejšia reakcia na klimatickú krízu. Nemenej dôležité je aj to, aby sa obyvatelia a návštevníci Tatier cítili v národnom parku srdečne vítaní a motivovaní spolupodieľať sa na naplnení cieľov ochrany," zdôraznila.



Mená ďalších uchádzačov vzhľadom na legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov rezort momentálne nemôže zverejniť.