Záujem pracovať napriek pandémii v roku 2020 prejavila väčšina väzňov

Bratislava 22. apríla (TASR) - V minulom roku z celkového priemerného počtu 10.604 väzňov spĺňalo podmienky pre zaradenie do práce 6667 osôb. Uvádza to Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) vo svojej ročenke za minulý rok.



"Z počtu 6667 zaraditeľných osôb bolo v priemere denne do práce zaradených 4367 odsúdených a 45 obvinených, čím sa za hodnotený rok dosiahla 66,18-percentná zamestnanosť. To je oproti roku 2019 pokles o 5,87 percenta. V strediskách vnútornej prevádzky (VP) bolo priemerne denne zaradených do práce 944 osôb. V strediskách vedľajšieho hospodárstva (VH) bolo zase priemerne denne zaradených do práce 3468 osôb," uvádza ZVJS.



Priemerná pracovná odmena obvinených a odsúdených, ktorá predstavuje odmeňovanie podľa plnenia výkonových noriem, rozsahu pracovnej doby, dosahovanej kvality práce, druhu vykonanej práce a počtu odpracovaných hodín za kalendárny mesiac, bola dosiahnutá vo výške 153,65 eura. "Počty zaradených obvinených a odsúdených vo VH boli v hodnotenom období výrazne ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19. V dôsledku karanténnych opatrení prijímaných v súvislosti s pandémiou nastali v niektorých ústavoch aj problémy so zamestnávaním vo vnútornej prevádzke pri zabezpečovaní chodu ústavov," zdôrazňuje ZVJS.



Ako sa uvádza v dokumente, záujem pracovať prejavuje väčšina odsúdených. "Je to tak i napriek mnohým obmedzeniam, či už osobnostným, alebo vyplývajúcim zo špecifík výkonu trestu. Počas roka 2020 bolo zaznamenaných päť prípadov odmietnutia práce odsúdenými," priblížil ZVJS.



Príjmy vo VH boli za rok 2020 dosiahnuté v objeme viac ako 12 miliónov eur. Strediská VH s vlastnou výrobou boli zamerané na plnenie potrieb zboru pri zabezpečovaní výstrojných súčastí, stavebno-ubytovacích materiálov, produkovaní a dodávaní komodít rastlinnej a živočíšnej výroby do väzenských kuchýň a vývarovní. Objem výroby týchto stredísk bol za rok 2020 dosiahnutý vo výške 3,6 milióna eur.



"Pre zabezpečovanie plnenia úloh v oblasti zamestnávania do budúcna bude nutné naďalej vytvárať v rozpočte potrebné finančné, personálne a materiálno-technické podmienky. Možnosti spolupráce s právnickými a fyzickými osobami pri zamestnávaní väznených osôb sú zverejňované a priebežne aktualizované na webovej stránke ZVJS," uvádza sa ročenke v časti venovanej zamestnaniu obvinených a odsúdených.