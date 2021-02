Záujem ponúknuť dodanie kloktacích testov prejavilo 9 firiem

Bratislava 18. februára (TASR) – Záujem predložiť ponuku na dodanie takzvaných kloktacích testov pre základné školy prejavilo deväť spoločností. Pre všetky kraje bola predložená viac ako jedna potenciálna ponuka. Informovalo o tom na štvrtkovom rokovaní vlády Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vláda zobrala na vedomie informáciu o finalizácii postupu testovania na školách na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním.



Ministerstvo zároveň zriadilo odbornú komisiu na vyhodnotenie ponúk. Do obdobia vyhodnotenia riadnej verejnej súťaže pripravilo výzvu pre uchádzačov na priame rokovacie konanie, aby v čase do vyhodnotenia verejnej súťaže mohlo obstarať nevyhnutný počet testov potrebných na testovanie žiakov druhého stupňa základných škôl. Výzva oslovila sedem spoločnosti, ktoré sa prihlásili na základe predbežných trhových konzultácií z decembra 2020, ako aj ďalšie dve spoločnosti, ktoré sa prihlásili na základe výzvy zverejnenej vo vestníkoch.



Z predbežných výsledkov na základe štyroch kôl rokovaní s potenciálnymi uchádzačmi prijala na posúdenie odborná komisia 8. februára päť ponúk na dodanie kloktacích testov od spoločností Cytopathos, s. r. o., Klinická biochémia, s. r. o., Synlab Slovakia, s. r. o., Unilabs Slovensko, s. r. o., a Unipharma - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.



V Bratislavskom kraji predložili ponuky traja potenciálni uchádzači. Predbežne vyhodnotená najvýhodnejšia ponuka by umožnila obstarať maximálne 129.400 testov spolu s ich vyhodnotením za 2.523.300 eur. V Trnavskom kraji predložili ponuky dvaja uchádzači. Predbežne vyhodnotená najvýhodnejšia ponuka by umožnila obstarať maximálne 98.700 testov za vyše 2.085.728 eur. V Nitrianskom kraji predložili ponuky dvaja uchádzači, najvýhodnejšia ponuka by umožnila obstarať maximálne 115.600 testov za viac ako 2.442.859 eur. Aj v Trenčianskom kraji predložili ponuky dvaja uchádzači s maximálnou ponukou 97.600 testov za viac ako 2.062.483 eur. V Banskobystrickom kraji predložili ponuky opäť dvaja potenciálni uchádzači. Predbežne vyhodnotená najvýhodnejšia ponuka by umožnila obstarať maximálne 114.900 testov spolu s ich vyhodnotením za 2.428.066,80 eur. V Žilinskom kraji predložili ponuky traja uchádzači, pričom predbežne vyhodnotená najvýhodnejšia ponuka by umožnila obstarať maximálne 131.100 testov spolu s ich vyhodnotením za 2.622.000 eur. Na východnom Slovensku v Prešovskom kraji sa o zákazku predbežne uchádzali traja potenciálni uchádzači. Zatiaľ najvýhodnejšia ponuka by dokázala obstarať maximálne 173.600 testov za 3.470.264 eur. Napokon v Košickom kraji predložili ponuky dvaja potenciálni uchádzači. Predbežne vyhodnotená najvýhodnejšia ponuka by umožnila obstarať maximálne 159.100 testov spolu s ich vyhodnotením za viac ako 3.362.101 eur.



"Predbežné vyhodnotenie ponúk potenciálne umožňuje uzatvoriť zmluvy so štyrmi uchádzačmi na možnosť objednať testy a ich vyhodnotenie v ôsmich krajoch. Pri možnosti obstarania 1.020.000 testov spolu s ich vyhodnotením by maximálne náklady na základe predbežne vyhodnotených najvýhodnejších ponúk predstavovali 20.996.802,80 eura," vyplýva z predloženého materiálu. Na základe rokovaní odbornej komisie s uchádzačmi boli návrhy zmlúv s uchádzačmi, ktorí predložili najvýhodnejšie ponuky v každom kraji, predložené na posúdenie podpredsedovi vlády SR pre legislatívu. Na základe jeho posúdenia boli do týchto návrhov zmlúv s uchádzačmi zapracované pripomienky. "Uzatvorenie uvedených zmlúv vytvorí možnosť, nie povinnosť, obstarať kloktacie testy do vyhodnotenia verejnej súťaže," píše sa v materiáli.



Ministerstvo školstva na základe skúseností z rokovacieho konania pripravuje vyhlásenie verejnej súťaže na dodanie kloktacích testov, do ktorej sa bude môcť zapojiť akákoľvek spoločnosť zo SR alebo inej krajiny EÚ, ktorá má dostatočné kapacity na dodanie a vyhodnotenie testov v aspoň jednom kraji.