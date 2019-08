Záujem Slovákov o kúpele v zahraničí sa mierne zvyšuje

Pre absolvovanie kúpeľnej liečby v zahraničí platia rovnaké podmienky ako v prípade liečby na Slovensku. Návrh vypisuje príslušný lekár a schvaľuje ho zdravotná poisťovňa.

Bratislava 6. augusta (TASR) – U Slovákov sa zvyšuje záujem o kúpeľnú liečbu v zahraničí. Zdravotné poisťovne svojim poistencom podľa zákona preplatia liečbu v kúpeľnom zariadení aj v inom štáte Európskej únie (EÚ).



Zuzana Štukovská z komunikačného referátu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) pre TASR uviedla, že počet poistencov liečených v zahraničí mierne rastie. „Možno predpokladať, že do výberu konkrétneho kúpeľného zariadenia sa premietajú nároky poistencov, ktoré ovplyvňuje najmä marketing nastavený kúpeľným zariadením. Teda to, aké služby, procedúry, prípadne iné výhody dokáže poistencovi kúpeľné zariadenie ponúknuť,“ tvrdí Štukovská. Poistenci ZP Dôvera podľa PR špecialistu Mateja Štepianskeho využívajú aj kúpeľnú liečbu v zahraničí, najmä v Českej republike. Hovorca Union zdravotnej poisťovne (ZP) Matej Neumann tvrdí, že za celý čas poisťovňa eviduje iba dve požiadavky na absolvovanie kúpeľnej starostlivosti v rámci EÚ.



Pacient, ktorý absolvuje kúpeľnú liečbu v inom štáte EÚ, si ju uhradí sám a následne môže zdravotnú poisťovňu požiadať o refundáciu nákladov. V žiadosti o preplatenie uvedie počet dní liečby, indikačnú skupinu, priloží presný rozpis poskytnutej zdravotnej starostlivosti a originál príjmového dokladu o jej úhrade. Zdravotná poisťovňa uhradí liečbu len do výšky sumy, akú by zaplatila za liečbu na Slovensku. „Liečba musí byť realizovaná v oficiálnom kúpeľnom zariadení, nie vo wellness alebo v alternatívnych liečebniach,“ pripomína Zuzana Štukovská z VšZP.



Pre absolvovanie kúpeľnej liečby v zahraničí platia rovnaké podmienky ako v prípade liečby na Slovensku. Návrh vypisuje príslušný lekár a schvaľuje ho zdravotná poisťovňa. Zdravotné poisťovne nemajú informáciu o tom, že nejaké konkrétne ochorenie by sa v kúpeľoch na Slovensku neliečilo a pacienti by preto museli cestovať do zahraničia.



Na Slovensku je podľa Mateja Neumanna z Union ZP najlepší výber kúpeľov liečiacich choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby a netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest. Pri schvaľovaní návrhu na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine A podľa Mateja Štepianskeho zo ZP Dôvera poisťovňa berie do úvahy požiadavku poistenca o konkrétne kúpeľné zariadenie. „Ak ide o návrh v skupine B, poistencom spolu s informáciou o schválení kúpeľného návrhu zasielame aj zoznam kúpeľov, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní a o úhrade navrhovanej kúpeľnej starostlivosti,“ doplnil.