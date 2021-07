Záujemcom o post riaditeľa ÚIS zostávajú na prihlásenie posledné dni

Bratislava 26. júla (TASR) - Záujemcom o post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) zostávajú na prihlásenie do výberového konania posledné dni.Žiadosti treba doručiť do 31. júla. Vyplýva to z informácií zverejnených na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR.



Od uchádzača o kreslo šéfa inšpekčnej služby sa okrem bezúhonnosti vyžadujú najmenej desaťročné skúsenosti v službe kriminálnej polície alebo v inšpekčnej službe, prípadne v Zbore väzenskej a justičnej stráže, alebo prokurátorská prax v trestnom konaní, a tiež najmenej päťročná riadiaca prax v niektorej z týchto oblastí.



Riaditeľa ÚIS vymenúva vláda na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie. Funkčné obdobie šéfa inšpekcie je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie riaditeľa najviac na dve funkčné obdobia.



Miesto riaditeľa ÚIS sa uvoľnilo po odvolaní Adriána S., ktorý viedol inšpekciu od roku 2018. Dôvodom jeho odvolania boli obvinenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku. Vedením úradu je v súčasnosti poverený Peter Scholtz.