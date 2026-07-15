< sekcia Slovensko
Záujemcovia sa môžu do súťaže Veda je umenie zapojiť do konca júla
Práce je možné registrovať na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk a zaslať do 31. júla na adresu CVTI SR.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže Veda je umenie, majú posledné dni na to, aby ukázali svoju víziu. Odpovede na otázky, ako bude vyzerať škola o niekoľko desaťročí alebo to, ktoré technológie, objavy a nové spôsoby učenia budú formovať vzdelávanie budúcnosti, môžu záujemcovia vyjadriť prostredníctvom výtvarného, fotografického alebo digitálneho diela v súťaži. Tohtoročnou témou je Moja škola budúcnosti. TASR o tom informovali z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR, ktoré je vyhlasovateľom súťaže.
Práce je možné registrovať na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk a zaslať do 31. júla na adresu CVTI SR. „Veľmi nás teší, že prichádzajú súťažné práce, ktoré ponúkajú rozmanité pohľady na budúcnosť vzdelávania v ére nových technológií a umelej inteligencie a na to, akú úlohu v ňom bude zohrávať veda, technika a kreativita. Veríme, že mnohé zaujímavé nápady ešte len vznikajú, a preto pozývame všetkých, ktorí sa doteraz nerozhodli, aby využili posledné dni na zapojenie sa,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Štefánia Bartošová.
Najlepšie práce vyberie hodnotiaca komisia v jednotlivých kategóriách - kresba/výtvarné dielo, fotografia a video. Následne bude spustené aj online hlasovanie, v ktorom bude môcť o svojich favoritoch rozhodnúť široká verejnosť. Hlasovanie verejnosti sa začne 29. augusta.
Do súťaže sa môžu zapojiť záujemcovia v dvoch vekových skupinách, a to žiaci od šesť do 14 rokov a žiaci či študenti vo veku 15 až 19 rokov. V každej vekovej kategórii sa budú práce hodnotiť v troch samostatných disciplínach, pričom v každej z nich budú ocenené prvé tri miesta.
CVTI SR zverejní víťazov a ocení ich počas Týždňa vedy a techniky 21. novembra v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.
Práce je možné registrovať na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk a zaslať do 31. júla na adresu CVTI SR. „Veľmi nás teší, že prichádzajú súťažné práce, ktoré ponúkajú rozmanité pohľady na budúcnosť vzdelávania v ére nových technológií a umelej inteligencie a na to, akú úlohu v ňom bude zohrávať veda, technika a kreativita. Veríme, že mnohé zaujímavé nápady ešte len vznikajú, a preto pozývame všetkých, ktorí sa doteraz nerozhodli, aby využili posledné dni na zapojenie sa,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Štefánia Bartošová.
Najlepšie práce vyberie hodnotiaca komisia v jednotlivých kategóriách - kresba/výtvarné dielo, fotografia a video. Následne bude spustené aj online hlasovanie, v ktorom bude môcť o svojich favoritoch rozhodnúť široká verejnosť. Hlasovanie verejnosti sa začne 29. augusta.
Do súťaže sa môžu zapojiť záujemcovia v dvoch vekových skupinách, a to žiaci od šesť do 14 rokov a žiaci či študenti vo veku 15 až 19 rokov. V každej vekovej kategórii sa budú práce hodnotiť v troch samostatných disciplínach, pričom v každej z nich budú ocenené prvé tri miesta.
CVTI SR zverejní víťazov a ocení ich počas Týždňa vedy a techniky 21. novembra v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.