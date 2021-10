Záujemcovia sa môžu hlásiť na očkovanie treťou dávkou proti COVID-19

Bratislava 26. októbra (TASR) - Od utorka sa môžu na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 prihlásiť ďalší záujemcovia. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Očkovanie treťou dávkou proti ochoreniu COVID-19 je odporúčané každému vo veku nad 55 rokov po pol roku od podania druhej dávky očkovacej látky.



"Žiadatelia o tretiu dávku vo veku od 55 rokov, ktorí sú minimálne pol roka po podaní druhej dávky, sa môžu registrovať na stránke www.korona.gov.sk a bude im pridelený termín v nimi vybranom okrese," uviedol rezort zdravotníctva.



Aj pri registrácii na očkovanie, aj pri očkovaní bez registrácie platí, že ľudia so zníženou imunitou môžu tretiu dávku vakcíny dostať najskôr po štyroch týždňoch od podania druhej dávky. V tomto prípade sa vyžaduje odporúčanie od lekára. Rezort zdravotníctva pripomenul, že ľuďom so zníženou imunitou sa tretia dávka vakcíny odporúča aj v prípade prekonania ochorenia COVID-19.



Všetci ostatní môžu tretiu dávku očkovacej látky dostať najskôr šesť mesiacov po podaní druhej dávky vakcíny. "Pre všetkých ostatných plne očkovaných ľudí sa podanie tretej dávky neodporúča vzhľadom na to, že prekonanie ochorenia COVID-19 u nich pôsobí ako tretia, posilňujúca (booster) dávka. Ak však takýto človek podanie tretej dávky požaduje, bude mu to umožnené," doplnilo ministerstvo.



Očkovaným sa pri tretej dávke podáva vakcína Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech. Očkovaní, ktorým boli aplikované prvé dve dávky vakcíny Spikevax (predtým Moderna), dostanú tretiu dávku tej istej očkovacej látky od toho istého výrobcu.



Na tretiu, respektíve druhú dávku pre ľudí so zníženou imunitou očkovaných Sputnikom V a jednodávkovou vakcínou Janssen bude určená vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech.



MZ SR doplnilo, že záujemcovia o tretiu dávku majú možnosť očkovania sa aj bez predchádzajúcej registrácie, stačí ak sa vo vakcinačnom centre preukážu platným digitálnym COVID preukazom EÚ o absolvovaní očkovania druhou dávkou. Pracovník vakcinačného centra overí podmienky uplynutia stanoveného časového obdobia od podania druhej dávky. Ministerstvo však odporúča každému záujemcovi o podanie tretej dávky registráciu, ktorá mu má zabezpečiť a garantovať termín a podanie vakcíny.