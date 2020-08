Záujemcovia sa môžu uchádzať o delegáta Európskeho dialógu s mládežou

Bratislava 7. augusta (TASR) – Záujemcovia sa môžu uchádzať o post delegáta v ôsmom cykle Európskeho dialógu s mládežou, ktorý sa venuje téme Priestor a participácia pre všetkých. Prihlášky je možné poslať do 31. augusta, informuje o tom rezort školstva na svojom webe.



Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote spoločnosti. Úlohou bude posilniť demokratickú participáciu a autonómiu mladých ľudí a poskytnúť špecializované priestory pre mládež vo všetkých oblastiach spoločnosti.



Rezort školstva informuje, že na post mládežníckeho delegáta sa hľadajú traja aktívni mladí ľudia na obdobie od septembra do konca roka 2021. Prihlásiť sa môžu záujemcovia vo veku od 18 do 29 rokov so znalosťou anglického jazyka na komunikatívnej úrovni. Vhodní sú uchádzači, ktorí sú flexibilní, majú skúsenosť s prácou s mládežou a majú záujem o témy a problémy s tým súvisiace. Preferovaní budú aj uchádzači, ktorí chcú meniť veci okolo seba, vedia pracovať samostatne, ale aj v tíme a majú preukázateľné schopnosti líderstva.



Výberové konanie je dvojkolové. Postupujúcich kandidátov pozvú do 2. kola na osobný pohovor v Bratislave.