Bratislava 14. júna (OTS) - Dňa 28. mája 2024 sa pod záštitou Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v priestoroch Grand Hotel River Park Bratislava uskutočnila záverečná konferencia medzinárodného projektu AdultLearningROSK - Challenges from the pandemics: adult learning in Romania and Slovakia. Záverečná konferencia zdôraznila potrebu prispôsobovania vzdelávania dospelých novým výzvam, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Diskusie sa sústredili na dôležitosť celoživotného vzdelávania, up-skillingu a re-skillingu v reakcii na meniace sa potreby pracovného trhu a na rolu digitálnych zručností v budúcnosti, ktorá sa stále viac zameriava na zelené technológie a udržateľný rozvoj.Európa aj Slovensko čelia v súčasnosti viacerým negatívnym trendom, ako je starnúca populácia, odliv kvalifikovaných pracovníkov a ich minimálny príchod na naše územie. V dôsledku týchto nepriaznivých skutočností je, podľa štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR,Projekt AdultLearningROSK , spolufinancovaný Európskou úniou, si kládol za cieľ riešiť meniace sa požiadavky na zručnosti v kontexte transformácie práce, ktorá sa urýchlila v dôsledku krízy COVID-19. Cieľom projektu bolo tiež prispôsobiť vzdelávanie dospelých novým potrebám trhu práce a podporiť zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov.Záverečnej konferencie sa zúčastnili zástupcovia sociálnych partnerov, vrátane zamestnávateľov a odborov, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, Aliancie sektorových rád a ďalší významní predstavitelia z oblasti vzdelávania a trhu práce.Konferenciu otvoril, generálny sekretár RÚZ, ktorý ocenil spoluprácu s projektovými partnermi:Na úvod sa slova ujali aj Marek Harbuľák, štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu SR a Matej Stuška, člen Dozornej rady RÚZ a zástupca OZ Rodičia.sk.Po úvodných príhovoroch nasledovali odborné prezentácie, ktoré sa venovali rôznym aspektom vzdelávania dospelých a potrebným zručnostiam v súčasnom a budúcom pracovnom prostredí:, BusinessEurope (EN), Social Affairs Department,, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie,, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Odbor vzdelávania dospelých,, Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR.Záverečná konferencia projektu AdultLearningROSK priniesla podnetnú diskusiu a množstvo návrhov na zlepšenie vzdelávania dospelých v kontexte transformácie práce. Diskutujúci sa zhodli na potrebe pokračovať v adaptácii vzdelávacích programov na nové výzvy a podporovať celoživotné vzdelávanie ako kľúčový faktor pre zvýšenie konkurencieschopnosti a udržateľný rozvoj Slovenska aj v rámci širšieho európskeho kontextu.Bolo zdôraznené, že pre úspešné prispôsobenie vzdelávacích programov novým požiadavkám je nevyhnutná práve spolupráca medzi inštitúciami, zamestnávateľmi a vládnymi orgánmi.uvádza štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu SR,Viac informácií na https://www.adultlearningproject.eu/