Uhrík: Závery CoFoE zohľadňujú najmä záujmy európskych inštitúcií

Bratislava/Brusel 26. mája (TASR) - Návrhy Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) budú podľa slovenského europoslanca Milana Uhríka realizované vo forme reforiem EÚ, pretože priebeh aj závery konferencie boli pripravené tak, aby zohľadňovali najmä záujmy európskych inštitúcií. Europoslanec to uviedol pre TASR.



"Konferencia o budúcnosti Európy je dobrá myšlienka s veľkým potenciálom, ak by Brusel dokázal rešpektovať názorovú pluralitu a zapojiť do diskusie a rozhodovacích procesov tých, ktorí majú na veci odlišný pohľad," zdôraznil Uhrík z mimoparlamentného hnutia Republika.



"Podľa opisu, priebehu a povahy konferencie to vyzeralo tak, že skutočným cieľom bolo navodiť zdanie demokracie, plurality názorov a záujmu o občanov. V praxi to boli prejavy pred prázdnou sálou, mimovládky a aktivisti platení bruselskými peniazmi a študenti, ktorých náklonnosť si kupujú cez rôzne výlety, stáže, pobyty opäť zväčša za bruselské peniaze," priblížil nezaradený europoslanec.



Neformálny dokument, v ktorom desať členských štátov EÚ varuje pred unáhlenými zmenami základných zmlúv Únie, vníma Uhrík ako znak toho, že sa tieto krajiny obávajú zasahovania do ich vnútorných záležitostí zo strany Bruselu. Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Slovinsko a Švédsko uviedli, že nepodporujú "neuvážené a predčasné pokusy" začať proces smerujúci k zmene základných zmlúv.



Občania členských štátov EÚ mali v rámci konferencie do mája 2022 možnosť vyjadriť sa k fungovaniu EÚ a navrhnúť zmeny. Plénum CoFoE napokon v apríli tohto roka prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí. Týmito návrhmi sa budú zaoberať Európsky parlament, vlády členských krajín i Európska komisia.