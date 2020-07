Závery vyšetrovania leteckej nehody stíhačky MiG-29 sú už známe

Bratislava 11. júla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR už pozná závery vyšetrovania minuloročnej leteckej nehody vojenského stíhacieho lietadla MiG-29 pri Nitre. Informovať o nich plánuje verejnosť v pondelok (13. 7.) minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom, veliteľom Vzdušných síl OS SR Ľubomírom Svobodom a hlavným inšpektorom bezpečnosti letov odboru štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR Jánom Salajom. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.



Stíhacie lietadlo MiG-29 havarovalo koncom septembra 2019 pri Nitre počas skúšobného letu. Pilot sa katapultoval. V decembri 2019 vtedajší minister obrany Peter Gajdoš (SNS) informoval, že sa nehoda naďalej vyšetruje a čaká sa na informácie z čiernej skrinky. Tie mali byť známe začiatkom tohto roka. "Vyšetrovanie prebieha, je potrebné spraviť realizáciu aktualizácie zápisu z čiernej skrinky, a to robia iba v Ruskej federácii, tak musím vyčkať, kým to bude zrealizované. V prvom rade sa to musí odovzdať vyšetrovateľovi a ten pod dohľadom prokurátora urobí závery," skonštatoval v decembri Gajdoš.



Koncom marca 2020 ministerstvo obrany pre TASR uviedlo, že očakáva oznámenie o ukončení vyšetrovania nehody v najbližších týždňoch a doplnili, že nový minister obrany Naď sa zaujíma o proces vyšetrovania, ktorý realizuje viacero zložiek aj mimo MO SR.