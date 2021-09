Zaviesť by sa mal nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra

Bratislava 21. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) chce zaviesť nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra. Podporiť má vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



Vďaka novele sa má tiež zvýšiť kvalita a atraktivita odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania a celkovej koordinácie odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesijných organizácií. Rezort školstva v predloženom materiáli uvádza, že návrh zákona sa predkladá na základe požiadaviek aplikačnej praxe a výsledkov národného projektu Zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.



Okrem iného návrh novely reaguje na aplikačnú prax v oblasti odstránenia administratívnej záťaže pri vstupe odboru vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo do systému duálneho vzdelávania. Navrhuje tiež zaviesť možnosť vstupu centier pre deti a rodiny a subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovateľov sociálnych služieb do systému duálneho vzdelávania.



Rezort školstva chce zaviesť aj osobitný model experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, stredných umeleckých školách a konzervatóriách, ktorého cieľom je ešte viac zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov s ponukou odborov vzdelávania.



Úprava reaguje aj na aplikačnú prax v rámci systému duálneho vzdelávania ďalším odstraňovaním administratívnej záťaže pre zamestnávateľov v procese overovania spôsobilosti pre systém duálneho vzdelávania. Zaviesť by sa mohla možnosť realizovať praktické vyučovanie formou cvičnej práce aj v akreditovanej inštitúcii v rámci praktického vyučovania v zahraničí, upravujú sa možnosti vypovedania či uzavretia zmluvy o duálnom vzdelávaní a učebnej zmluvy.



V novele sa tiež upravujú náležitosti týkajúce sa praxe hlavného inštruktora a inštruktora a upravujú sa ustanovenia o regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania na stredných školách. Rozširujú sa aj kompetencie Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania na celý systém odborného vzdelávania a prípravy.



Legislatíva má byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. januára 2022.