Zaviesť sa má definícia nikotínového vrecúška aj jeho uvádzanie na trh

Bratislava 21. septembra (TASR) - Nikotínové vrecúška by sa po novom nemali predávať osobám mladším ako 18 rokov. Predpokladá to novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorú v stredu posunuli do druhého čítania poslanci Národnej rady (NR) SR. Nová legislatíva má zadefinovať nikotínové vrecúško, aj jeho uvádzanie na trh, označovanie či zdravotné varovania. Novelou sa mení aj zákon o ochrane nefajčiarov.



Nikotínové vrecúško, medzi ľuďmi známe ako žuvací tabak, sa má definovať ako výrobok obsahujúci nikotín, ale neobsahujúci tabak ani geneticky modifikovaný tabak, pričom sa nespotrebúva počas horenia, neinhaluje sa, ale je určený na použitie cmúľaním, žuvaním alebo inak.



Predkladatelia návrhu pripomenuli, že nikotínové vrecúška predstavujú alternatívu na fajčenie cigariet, keďže sa predpokladá, že sú menej škodlivé. "Stále však ide o výrobky s obsahom nikotínu, ktorý je návykovou látkou, a preto je potrebné vyplniť právnu medzeru s cieľom znížiť potenciálne zdravotné riziká a zabezpečiť ochranu mladistvých a detí," napísali v dôvodovej správe.



Nová legislatíva má zaviesť aj reguláciu zloženia vrecúšok, označovanie týchto výrobkov, zdravotné varovania, zber údajov, kontrola a sankcie za nedodržanie povinností zo strany výrobcu, dovozcu a distribútora. "Nová právna úprava sa zavádza po vzore úpravy elektronických cigariet a je plne v súlade napríklad aj s reguláciou nikotínových vrecúšok v Českej republike," odôvodnili poslanci. Jedno vrecúško má mať obmedzený obsah nikotínu na 20 miligramov.



Vytvoriť sa má tiež priestor na neskoršiu úpravu zdaňovania a ďalšiu potrebnú reguláciu na zabezpečenie ochrany zdravia a ochrany detí a mladistvých. Nová legislatíva by v prípade definitívneho schválenia a odobrenia hlavou štátu mala byť účinná od januára 2023.



Jeden z predkladateľov návrhu Peter Kremský (OĽANO) pripomenul, že nikotínové vrecúška sú pre svoju nízku cenu a ľahkú dostupnosť stále viac obľúbené medzi mládežou vrátane detí na základných školách. Upozornil, že sú pre ne vážnym zdravotným a sociálnym rizikom. "Mnohí učitelia a rodičia nikotínové vrecúška nepoznajú a mýlia si ich so žuvačkami. Iní ich považujú za neškodné, preto ich tolerujú, prípadne deťom dokonca kupujú. Nikotínové vrecúška však obsahujú vysoké dávky nikotínu, často aj niekoľkonásobok bežnej cigarety. Pri pravidelnom používaní vyvolávajú ťažkú závislosť," vysvetlil na stredajšej tlačovej konferencii.