Závislých od alkoholu je menej, zvyšuje sa však zastúpenie žien
Vlani bolo v súvislosti s užívaním alkoholu hospitalizovaných takmer 14.000 ľudí, 17 percent z nich s diagnózou alkoholová cirhóza pečene.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Závislých od alkoholu je menej, zvyšuje sa však zastúpenie žien. Vlani bolo v súvislosti s užívaním alkoholu hospitalizovaných takmer 14.000 ľudí, 17 percent z nich s diagnózou alkoholová cirhóza pečene. Ukázali to najnovšie dáta Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). TASR o nich informovala špecialistka komunikácie NCZI Simona Uhlárová Jarošová.
„Pre poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu bolo vlani v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 26.714 osôb, u 76 percent z nich bol diagnostikovaný syndróm závislosti od alkoholu. Ide o najnižšie počty v sledovanom období rokov 2011 až 2024,“ uviedla hovorkyňa NCZI Alena Krčová.
Klesajúci trend je podľa nej výrazný najmä u mužov, keď oproti rokom 2019 až 2023 klesol počet vyšetrených mužov v minulom roku o 9 percent. „Ženy tvorili približne štvrtinu vyšetrených. Ich podiel na celkovom počte pacientov sa v rokoch 2011 až 2024 pozvoľne zvyšoval z 22 percent v roku 2011 na zatiaľ najvyššie zastúpenie 26 percent v roku 2024,“ ozrejmila hovorkyňa.
Zostupný trend podľa údajov NCZI naznačuje aj počet osôb vyšetrených v súvislosti s alkoholom prvýkrát v živote. „V roku 2024 išlo o vôbec najnižší počet nových prípadov (5746),“ objasnilo NCZI s tým, že medzi novodiagnostikovanými pacientmi boli v sledovanom období najviac zastúpení muži vo veku 45 až 54 a 35 až 44 rokov.
Krčová špecifikovala, že vlani bolo ukončených 13.863 hospitalizácií na ochorenia súvisiace s užívaním alkoholu. Zastúpenie mužov a žien v ústavnej liečbe pre problémy s alkoholom sa v priebehu rokov podľa NCZI výrazne nemenilo. „Úmrtím bolo minulý rok ukončených 304 hospitalizácií, čo predstavuje približne dve percentá z počtu všetkých hospitalizácií na ochorenia spojené s užívaním alkoholu,“ doplnila.
Objasnila, že v rámci hospitalizácií podľa diagnóz dlhodobo dominujú poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu. „V roku 2024 tvorili 81 percent (11.168) zo všetkých hospitalizácií na ochorenia v súvislosti s konzumáciou alkoholu. Z nich viac ako polovica (56 percent) boli hospitalizácie na syndróm závislosti od alkoholu a viac ako jedna štvrtina (27 percent) boli hospitalizácie z dôvodu abstinenčného syndrómu, respektíve abstinenčného syndrómu s delíriom,“ špecifikovala Krčová.
Dáta ďalej ukazujú, že na alkoholovú cirhózu pečene bolo vlani hospitalizovaných 2336 pacientov (17 percent), čo bol tretí najvyšší počet v pozorovanom období. Hospitalizácia bola v roku 2024 ukončená úmrtím v 12 percentách (284 prípadov). V roku 2024 dobrovoľne ukončilo svoj život 467 ľudí, pričom 32 percent samovrážd bolo vykonaných za prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky. Podiel bol vyšší u mužov (33 percent) ako u žien (25 percent).
„Z 808 samovražedných pokusov bola prítomnosť alkoholu, respektíve návykovej látky zistená pri 42 percent (336) pokusov. U mužov bol podiel vyšší (50 percent) ako u žien (34 percent),“ poznamenalo NCZI s tým, že eviduje iba samovražedné pokusy tých osôb, ktorým bola po pokuse poskytnutá zdravotná starostlivosť v psychiatrických útvaroch zdravotníckych zariadení.
Potešujúce podľa Krčovej je, že na Slovensku kontinuálne klesá počet žien, ktoré užívajú alkohol počas tehotenstva. „Z posledných spracovaných údajov za rok 2023 bolo z celkového počtu 48.812 pôrodov evidovaných 178 prípadov rodičiek, ktoré konzumovali alkohol,“ podotkla. Najvyššie zastúpenie mali 15- až 19-ročné dievčatá.
