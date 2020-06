Záznam z incidentu v spojenej škole nie je, povedal primátor Vrútok

Martin 11. júna (TASR) – Kamerový záznam zo štvrtkového tragického incidentu v Spojenej škole vo Vrútkach neexistuje. Škola totiž vnútri nemá kamery. Na tlačovom brífingu v Martine to povedal primátor Vrútok Branislav Zacharides.



Podľa primátora má škola štandardné bezpečnostné opatrenia. Funguje v nej aj vrátnica. "Budeme sa však zaoberať aj tým, ako ešte sprísniť a zvýšiť bezpečnosť našich detí, lebo to je to najdôležitejšie," zdôraznil.



Otázkou bezpečnosti na školách sa bude zaoberať aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Väčší dôraz podľa nej treba klásť aj na prevenciu - napríklad nájsť programy, ktoré budú odrádzať deti od násilia. "Mysleli sme si, že keď sa to udialo niekde v Amerike, nás sa to netýka. Zo dňa na deň a z hodiny na hodinu sme zistili, že sa to môže bežne stať aj u nás," povedala.







Pri incidente v škole vo Vrútkach prišli o život dvaja ľudia. Niekoľko osôb je zranených, medzi nimi aj deti. Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího v kritickom stave nie je ani jeden z nich.



K tragickej udalosti došlo dnes dopoludnia. Bývalý žiak mal vojsť do školy, kde rozbil sklenenú výplň. Následne mu podľa prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského kládol odpor zástupca riaditeľa školy, ktorého útočník smrteľne zranil. Muž potom vbehol do najbližšej triedy a napadol učiteľku a dve deti. Útočníka prenasledoval z miesta činu školník, ktorý sa ho pokúsil zadržať napriek tomu, že bol sám zranený. Útočníka následne zastrelila polícia.