Letný hit v kuchyni aj kúpeľni: Uhorka podporuje krásu a zdravie

Bratislava 4. augusta (TASR) - Uhorky majú vysoký obsah vody, a to až 96 percent, preto sú vhodné na vylepšenie hydratácie organizmu aj v letných horúčavách. Obsahujú aj množstvo vitamínov. Využiť ich možno aj na hydratáciu pokožky či rozjasnenie pleti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na to poukázal na sociálnej sieti.



Uhorky obsahujú vitamíny C, A, K a B, tiež minerálne látky, ako sú draslík, horčík, mangán, kremík, ktorými pomáhajú posilňovať imunitný systém, srdcovú činnosť a prispievajú k skrášleniu pokožky, nechtov či vlasov. Okrem toho podporujú ich rýchlejší rast. „Kremík nachádzajúci sa v uhorkách posilňuje kĺby, šľachy, chrupavky a väzivá. Uhorky v sebe skrývajú dôležitý enzým erepsín, ktorý štiepi bielkoviny a tým zlepšuje využitie bielkovín v organizme,“ dodala Katarína Blažová z RÚVZ.



Ako uviedla, šťavy, ktoré sa z uhoriek uvoľňujú počas ich hryzenia a žuvania v ústach, potláčajú zápaly ďasien a urýchľujú ich hojenie. Dostatočné množstvo vlákniny zas pomáha správnemu pohybu čriev a v kombinácii s vysokým obsahom vody podporí vyprázdňovanie a zabráni zápche.



Výťažky z uhoriek sa vo veľkej miere používajú aj na kozmetické účely. Dokážu zjemniť, osviežiť, upokojiť a hydratovať pokožku, zmenšiť póry a celkovo rozjasniť a zlepšiť stav pleti. „Vďaka obsahu polysacharidov vytvárajú tieto extrakty z uhorky na pokožke ‚gélovú‘ vrstvu (podobne ako aloe vera), ktorá pôsobí ako bariéra a udržuje vlhkosť,“ doplnil RÚVZ.