Zázračné ovocie z obchodu: Prečo by ste mali jesť pomelo častejšie
Pomelo je preto vhodné pri prechladnutí, kašli, horúčke a pri zápaloch močových ciest.
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Pomelo patrí medzi najväčšie citrusové plody a je bohaté na vitamíny i minerály. Obsahuje najmä vysoké množstvo vitamínu C, ale aj vitamíny skupiny B či draslík, vápnik, horčík, fosfor, sodík, zinok a železo. Je vhodné aj pre ľudí trpiacich anémiou, pretože podporuje vstrebávanie železa v tele. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.
„Pomelo je veľmi bohaté na vitamíny a minerály. Obsahuje vysoké množstvo vitamínu C, ktorý posilňuje imunitný systém a pomáha telu bojovať proti vírusom a baktériám. Približne 200 gramov pomela dokáže pokryť odporúčanú dennú dávku vitamínu C,“ uviedol RÚVZ. Pomelo je preto vhodné pri prechladnutí, kašli, horúčke a pri zápaloch močových ciest.
Ovocie na prvý pohľad pripomína grapefruit, no je výrazne väčšie a má hrubšiu šupku. Často sa predáva zabalené vo fólii alebo v sieťke, ktorá chráni plod pred poškodením a spomaľuje vysychanie dužiny. „Chuť pomela je jemná, mierne sladká a menej horká než pri grepe, vďaka čomu je vhodné aj pre ľudí, ktorým grapefruit nechutí,“ podotkol úrad.
Vďaka vysokému obsahu vlákniny podporuje pomelo správne trávenie, pomáha pri zápche a zlepšuje činnosť čriev. „Je vhodné aj pre ľudí trpiacich anémiou, pretože podporuje vstrebávanie železa v tele,“ priblížila Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia RÚVZ. Dodala, že dužina obsahuje látky s antibakteriálnymi a protizápalovými účinkami.
Vysoký obsah antioxidantov, ako sú naringenín a naringín, chráni bunky pred poškodením a spomaľuje proces starnutia organizmu. „Obsahuje aj lykopén, silný antioxidant, ktorý sa nachádza aj v rajčinách,“ ozrejmila. Podľa Klinčákovej je pomelo obľúbené aj pri chudnutí, pretože má nízky obsah kalórií a zároveň zasýti.
RÚVZ konštatuje, že vďaka svojim priaznivým účinkom na zdravie je pomelo vhodnou súčasťou vyváženej stravy. Konzumuje sa čerstvé, v ovocných šalátoch, nápojoch alebo ako súčasť exotických jedál.
