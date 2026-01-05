< sekcia Slovensko
Začína sa zber použitých vianočných stromčekov
Obyvatelia bytových domov môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať priamo pri stanovištiach kontajnerov.
Autor TASR,aktualizované
Košice 5. januára (TASR) - Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov mesta Trenčín začnú v stredu (7. 1.) zbierať použité vianočné stromčeky. So zberom zo stanovíšť nádob na komunálny odpad pri bytových domoch sa začne v mestskej časti Sever. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Vždy v pondelok a utorok potom budú zbierať stromčeky v mestskej časti Juh, v stredu v mestskej časti Stred, vo štvrtok v mestskej časti Sever a v piatok v mestskej časti Západ.
„Stromčeky je potrebné zbaviť všetkých ozdôb a kovových háčikov. Zber sa vykonáva výlučne zo stanovíšť nádob na komunálny odpad v sídliskových častiach mesta, nie z lokalít individuálnej rodinnej zástavby,“ pripomenula hovorkyňa.
Vianočný stromček je možné bezplatne odovzdať aj v zberných dvoroch na Zlatovskej a Soblahovskej ulici a na Ulici k zábraniu. Zberné dvory budú počas sviatku Troch kráľov (6. 1.) zatvorené.
Zber použitých živých vianočných stromčekov sa v Košiciach začne v stredu (7. 1.). Ako TASR informovala Slavomíra Brzová zo spoločnosti Kosit, podľa stanoveného harmonogramu potrvá do 28. februára.
Obyvatelia bytových domov môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať priamo pri stanovištiach kontajnerov, prípadne ich uložiť do určených ohrádok, odkiaľ ich budú priebežne odvážať. „Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na miestach vyhradených mestskou časťou alebo ich priniesť do zberného dvora. Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach,“ spresnil riaditeľ prevádzky divízie Košice Branislav Šprinc.
Sto drevených ohrádok určených výhradne na zber vianočných stromčekov rozmiestnili vo väčších aj menších košických mestských častiach, pričom pripravili aj interaktívnu mapu. Spoločnosť obyvateľov prosí, aby ohrádky na ukladanie nepotrebných živých vianočných stromčekov využívali v čo najväčšej miere. Zároveň upozorňuje, že do nich nie je dovolené ukladať konáre ani orezy stromov a kríkov zo záhrad.
„Bez ohľadu na to, či je stromček bez stojana alebo kvetináča uložený pri stanovišti kontajnerov, v ohrádke alebo na inom určenom mieste, je potrebné ho dôkladne zbaviť všetkých vianočných dekorácií. Pred zberom a odvozom do kompostárne nemá byť stromček zabalený do fólie ani zviazaný špagátom,“ doplnila Brzová.
Poškodené a nepoužiteľné umelé vianočné stromčeky môžu obyvatelia bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek zo šiestich zberných dvorov na území Košíc.
Vždy v pondelok a utorok potom budú zbierať stromčeky v mestskej časti Juh, v stredu v mestskej časti Stred, vo štvrtok v mestskej časti Sever a v piatok v mestskej časti Západ.
„Stromčeky je potrebné zbaviť všetkých ozdôb a kovových háčikov. Zber sa vykonáva výlučne zo stanovíšť nádob na komunálny odpad v sídliskových častiach mesta, nie z lokalít individuálnej rodinnej zástavby,“ pripomenula hovorkyňa.
Vianočný stromček je možné bezplatne odovzdať aj v zberných dvoroch na Zlatovskej a Soblahovskej ulici a na Ulici k zábraniu. Zberné dvory budú počas sviatku Troch kráľov (6. 1.) zatvorené.
Zber použitých vianočných stromčekov sputia v Košiciach v stredu
Zber použitých živých vianočných stromčekov sa v Košiciach začne v stredu (7. 1.). Ako TASR informovala Slavomíra Brzová zo spoločnosti Kosit, podľa stanoveného harmonogramu potrvá do 28. februára.
Obyvatelia bytových domov môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať priamo pri stanovištiach kontajnerov, prípadne ich uložiť do určených ohrádok, odkiaľ ich budú priebežne odvážať. „Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na miestach vyhradených mestskou časťou alebo ich priniesť do zberného dvora. Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach,“ spresnil riaditeľ prevádzky divízie Košice Branislav Šprinc.
Sto drevených ohrádok určených výhradne na zber vianočných stromčekov rozmiestnili vo väčších aj menších košických mestských častiach, pričom pripravili aj interaktívnu mapu. Spoločnosť obyvateľov prosí, aby ohrádky na ukladanie nepotrebných živých vianočných stromčekov využívali v čo najväčšej miere. Zároveň upozorňuje, že do nich nie je dovolené ukladať konáre ani orezy stromov a kríkov zo záhrad.
„Bez ohľadu na to, či je stromček bez stojana alebo kvetináča uložený pri stanovišti kontajnerov, v ohrádke alebo na inom určenom mieste, je potrebné ho dôkladne zbaviť všetkých vianočných dekorácií. Pred zberom a odvozom do kompostárne nemá byť stromček zabalený do fólie ani zviazaný špagátom,“ doplnila Brzová.
Poškodené a nepoužiteľné umelé vianočné stromčeky môžu obyvatelia bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek zo šiestich zberných dvorov na území Košíc.