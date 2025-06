Zbierka Belasý motýľ upozorňuje na potreby ľudí s ochorením svalov

Bratislava 13. júna (TASR) - Celoslovenská zbierka Belasý motýľ aj tento rok upozorňuje na potreby ľudí s ochorením svalov. V piatok sa do nej možno zapojiť aj v uliciach. Dobrovoľníci tam budú počas dňa zbierať finančné prostriedky na pomoc pacientom s doplatkami na pomôcky. Do zbierky je možné prispieť aj online. TASR o tom informovali z občianskeho združenia Belasý motýľ, ktoré za zbierkou stojí.



“Na Slovensku sa 13. jún ponesie v znamení ľudí s nervovosvalovým ochorením. Je to deň, keď sa po celej krajine organizuje verejná zbierka. Výťažok následne smeruje na mimoriadne dôležitý nákup pomôcok, ktoré sú nevyhnutné pre ľudí s nervovosvalovými ochoreniami,“ uviedlo združenie. Priblížilo, že ide o elektrické a špeciálne mechanické vozíky, dýchacie prístroje, polohovacie postele, zdviháky a iné špecifické pomôcky, ktoré štát nehradí.



Občianske združenie Belasý motýľ je organizáciou venujúcou sa deťom a dospelým s nervovosvalovým ochorením. Angažuje sa v prospech pacientov a ich rodín už viac ako tridsať rokov. Zbierkou Belasý motýľ už pomohli pacientom sumou 573.144 eur.