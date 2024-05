Zbierka Modrý gombík má pomôcť hladujúcim deťom

Bratislava 12. mája (TASR) - Celonárodná zbierka Modrý gombík, ktorú organizuje Slovenská nadácia pre UNICEF, má pomôcť hladujúcim deťom. Do jej 18. ročníka, ktorý sa koná od 13. do 19. mája sa má zapojiť viac ako 317 škôl a 1000 dobrovoľníkov.



Verejnosť sa môže do zbierky zapojiť napríklad zakúpením si odznaku modrého gombíka v uliciach slovenských miest, zaslaním SMS správy v tvare "MODRY GOMBIK" na číslo 844 alebo online na stránke www.modrygombik.sk.



Výnos z tejto zbierky je venovaný na výživové programy, ktoré má UNICEF v krajinách, v ktorých sú vojnové konflikty alebo ich postihli prírodné katastrofy a klimatická kríza. "S vašou podporou môže UNICEF každoročne pomôcť viac ako 99 percent podvyživeným deťom. Podvýživa je liečiteľná, je však dôležité, aby sme sa k deťom, ktoré ňou trpia, dostali včas," uvádza Slovenská nadácia pre UNICEF.