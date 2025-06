Zbierka Srdce je život má zvýšiť povedomie o srdcových chybách u detí

Bratislava 16. júna (TASR) - Verejná zbierka Nadácie Detského kardiocentra (DKC) s názvom Srdce je život má zvýšiť povedomie o srdcových chybách u detí. Zároveň bude snahou vyzbierať financie na starostlivosť o malých pacientov. Zbierka sa koná od pondelka do piatka (20. 6.). TASR o tom informovali z nadácie.



Verejnosť sa do zbierky môže zapojiť prostredníctvom webu nadácie či zaslaním SMS správy. V stredu (18. 6.) má možnosť podporiť deti s ochorením srdca aj v uliciach krajských miest. Stretnúť tam podľa nadácie možno žiakov a dobrovoľníkov, ktorí budú financie zbierať.



Nadácia DKC sa už 32 rokov usiluje o podporu detí s ochorením srdca, a to od narodenia až po dospelosť. Snaží sa im poskytnúť komplexnú starostlivosť nielen v nemocničnom prostredí, ale aj za bránami nemocnice.