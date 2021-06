Zbierku Boj proti hladu možno podporiť kúpou medovníka či cez SMS

Bratislava 20. júna (TASR) - Kúpou medovníkového srdiečka alebo formou SMS možno podporiť celoslovenskú zbierku Boj proti hladu. Na Slovensku sa začal jej 15. ročník a potrvá do 30. apríla 2022. Zbierku organizuje Vincentínska rodina Slovenska. Zameriava sa na pomoc ľuďom žijúcim v krajinách s výskytom extrémnej chudoby, ako sú krajiny Latinskej Ameriky, ale aj Ukrajina či Rusko. TASR o tom informovala jedna z organizátoriek zbierky Margita Šumichrastová.



Medovníkové srdiečka na podporu zbierky sa budú ponúkať počas pútí či pred kostolmi v slovenských farnostiach. "Darcovia môžu tiež poslať SMS správu v hodnote dvoch eur v tvare DMS VINCENT na číslo 877 alebo finančne na účet zbierky," priblížila Šumichrastová s tým, že všetky informácie sú dostupné aj na webe bojprotihladu.sk.



Zbierkou sa podľa jej slov podporujú napríklad dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky - Haiti a Honduras. "Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná s najchudobnejšími krajinami Afriky," skonštatovala s tým, že aj vďaka zbierke sa tu podarilo zabezpečiť pitnú vodu a studne, ako aj vzdelanie pre najchudobnejšie deti. Prostriedky zo zbierky putujú aj do Ruska, Ukrajiny či Albánska, kde pôsobia misionári Vincentínskej rodiny zo Slovenska, preto ide o adresnú podporu projektov.



Od roku 2015 sa podľa jej slov z výnosov zbierky podporujú aj projekty na Slovensku, a to vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v krajine. Podporili sa tak napríklad chudobní prostredníctvom podávania porcií polievok počas pandémie či organizovanie táborov pre deti.



Šumichrastová pripomenula, že pri predchádzajúcej zbierke predstavoval výnos 96.743, 43 eura. "Ide o doteraz najnižší výnos v histórii, a to v dôsledku pandemickej situácie. Počas predchádzajúcich ročníkov Slováci darovali viac ako tri milióny eur, ktoré sa prostredníctvom slovenských misionárov použili na potraviny, lieky, pitnú vodu a rôzne projekty pre núdznych," dodala.