< sekcia Slovensko
Zbierku Teplo pre Ukrajinu podporilo viac ako 20.000 Slovákov
Pomoc osobne privítal primátor hlavného mesta Vitalij Kličko.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Zbierku Teplo pre Ukrajinu podporilo už viac ako 20.000 Slovákov. Podarilo sa vyzbierať viac než 1.150.000 eur na nákup generátorov a nabíjacích staníc pre ukrajinské mestá, ktoré najviac trpia ruským energetickým terorom. TASR o tom informovala Yelyzaveta Derevynska za Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR, ktoré spolu s partnermi zbierku iniciuje.
Ako priblížila, v piatok (13. 2.) bolo do Kyjeva doručených 16 generátorov rôznej kapacity a dve súpravy nabíjacích staníc. Pomoc osobne privítal primátor hlavného mesta Vitalij Kličko. „V mene obyvateľov Kyjeva ďakujem našim slovenským priateľom - 20.000 Slovákom, ktorí vyzbierali 1.150.000 eur v čase, keď Ukrajina čelí útokom a zápasí s výrazným nedostatkom energie a tepla,“ zdôraznil.
Cieľom zbierky Teplo pre Ukrajinu je pomôcť ľuďom na Ukrajine čeliť dôsledkom ruského energetického teroru počas zimy. Ambíciou je vyzbierať 500.000 eur na nákup generátorov, záložných zdrojov energie a ďalšieho technického vybavenia pre najzasiahnutejšie regióny.
Ako priblížila, v piatok (13. 2.) bolo do Kyjeva doručených 16 generátorov rôznej kapacity a dve súpravy nabíjacích staníc. Pomoc osobne privítal primátor hlavného mesta Vitalij Kličko. „V mene obyvateľov Kyjeva ďakujem našim slovenským priateľom - 20.000 Slovákom, ktorí vyzbierali 1.150.000 eur v čase, keď Ukrajina čelí útokom a zápasí s výrazným nedostatkom energie a tepla,“ zdôraznil.
Cieľom zbierky Teplo pre Ukrajinu je pomôcť ľuďom na Ukrajine čeliť dôsledkom ruského energetického teroru počas zimy. Ambíciou je vyzbierať 500.000 eur na nákup generátorov, záložných zdrojov energie a ďalšieho technického vybavenia pre najzasiahnutejšie regióny.