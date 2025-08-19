< sekcia Slovensko
Zbor: Najviac trestných vecí vo väzení sa týka ublíženia na zdraví
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) eviduje vo väzenských ústavoch za minulý rok 84 trestných vecí, z toho 62 ukončených a 22 neukončených.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) eviduje vo väzenských ústavoch za minulý rok 84 trestných vecí, z toho 62 ukončených a 22 neukončených. Evidované trestné veci sa týkali skutkov, ktoré boli právne kvalifikované ako podozrenia zo spáchania. Najviac sa ich týkalo prečinu ublíženia na zdraví (30). Nasledovali účasť na samovražde (16) a nebezpečné vyhrážanie (desať). Vyplýva to zo štatistickej ročenky ZVJS za rok 2024, zverejnenej na webe ministerstva spravodlivosti.
Trestné veci sa ďalej týkali napríklad prečinu krádeže v siedmich prípadoch, v troch nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. V troch prípadoch aj prečinov ohovárania a neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
Poverení príslušníci zboru v ústavoch začali minulý rok trestné stíhanie v 32 prípadoch, pričom v 12 prípadoch bolo aj vznesené obvinenie konkrétnej osobe.
Trestné veci, v ktorých bolo začaté trestné stíhanie, boli k 31. 12. 2024 ukončené v šiestich prípadoch návrhom na podanie obžaloby, v piatich postúpením veci. Ďalej v štyroch zastavením trestného stíhania z dôvodu, že sa skutok nestal a v jednom prípade preto, že skutok nebol trestným činom a nebol dôvod na postúpenie veci. V jednej trestnej veci bolo trestné stíhanie prerušené.
V trestných veciach, v ktorých nebol dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup, osem vecí ukončili odovzdaním veci inému orgánu na disciplinárne konanie, štyri veci boli ukončené odložením z dôvodu, že bolo trestné stíhanie neprípustné alebo zanikla trestnosť činu. Ďalej ukončili 32 vecí odmietnutím veci. „V jednom prípade bola vec postúpená vecne a miestne príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní,“ uvádza sa v štatistike.
