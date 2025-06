Zbor: Polícia musí pri zadržaní vykonať aj preverenie na adrese

Bratislava 18. júna (TASR) - Polícia je pri vydaní súhlasu na zadržanie osoby povinná vykonať všetky zákonom predpokladané úkony na jej vypátranie a zadržanie vrátane fyzického preverenia jej prítomnosti na známych adresách. Policajný zbor (PZ) SR na to poukázal na sociálnej sieti.



„Vyhlásenia dotknutej osoby cez médiá, že sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky, nepredstavujú právne relevantný dôkaz o jej neprítomnosti a polícia na základe takýchto informácií nemôže a nesmie konať formálne. Ide o štandardný a zákonný postup,“ uviedla polícia.



Podotkla, že v uplynulých mesiacoch bolo medializovaných viacero prípadov, ktoré mali takmer okamžite rovnaký efekt, a to, že ich rôzne verejne činné osoby začali spochybňovať často bez znalosti základných procesných postupov, ktoré polícia zo zákona musí vykonať. „Policajný zbor nemôže a nebude zverejňovať taktické postupy a detaily vykonávaných procesných úkonov napriek tomu, že disponuje rôznymi operatívnymi informáciami,“ doplnili policajti.



PZ deklaruje, že si plne uvedomuje svoju zodpovednosť a bude naďalej konať nestranne, profesionálne a dôsledne, so zachovaním zákonnosti a v prospech ochrany verejného záujmu.