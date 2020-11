Príslušníci ZVJS do protestov nasadení nie sú

Bratislava 16. novembra (TASR) - Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nie sú nasadení do akcie počas plánovaných protestov v Bratislave v utorok (17. 11.). Zbor bol požiadaný len o eskortnú súčinnosť. V reakcii na viaceré informácie šíriace sa na sociálnych sieťach to uviedla hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská. Vysvetlila, že polícia zbor požiadala, aby do pohotovosti poskytol dva eskortné autobusy. Keďže ich môžu podľa jej slov riadiť len príslušníci ZVJS, zapojení do akcie teda budú maximálne ako vodiči.



Za nepravdivé informácie šíriace sa na internete označila to, že počas víkendu mali nadriadení na rôznych stupňoch velenia obvolávať príslušníkov ZVJS, aby rátali, že 17. novembra budú nasadení pri protestoch v Bratislave. "Žiadny z riaditeľov ústavov a rovnako generálny riaditeľ zboru nevydali nariadenie, na základe ktorého by príslušníci mali byť prepravení do Bratislavy s cieľom zásahov počas spomínaných protestov," reagovala hovorkyňa.



Vysvetlila, že ZVJS poskytne do pohotovosti polícii dva eskortné autobusy. O tie podľa jej slov požiadalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava a majú slúžiť v prípade nevyhnutnosti eskorty väčšieho počtu osôb. "Do policajnej akcie nebudú zapojení príslušníci ZVJS ináč ako vodiči týchto autobusov, keďže eskortné vozidlá zboru môžu viesť len príslušníci ZVJS," priblížila Kacvinská.



Hovorkyňa ZVJS ozrejmila, že ich súčinnosť vyplýva zo zmluvy medzi ministerstvami vnútra a spravodlivosti, i z čiastkových dohôd o vzájomnej spolupráci medzi ústavmi a krajskými riaditeľstvami polície. ZVJS a polícia tak spolupracujú pri spoločných zákrokoch "pri riešení krízových situácií vo vzťahu k obvineným a odsúdeným alebo pri ochrane verejného majetku". Dodala, že spolupracujú i pri eskorte väčšieho počtu osôb, ktoré sa nevzťahujú priamo len na obvinených a odsúdených. Ako príklad z minulosti uviedla poskytnutie eskortných vozidiel ZVJS z júla minulého roku, keď policajti zadržali väčší počet futbalových fanúšikov.