< sekcia Slovensko
Zbor slovenských učiteľov získal na súťaži v Poľsku zlatý diplom
Učitelia vystúpili tiež na viacerých sprievodných koncertoch pre žiakov základnej školy, ako aj na námestí pred radnicou v Barczewe.
Autor TASR
Barczewo 18. júna (TASR) - Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) získal na jubilejnom 25. ročníku Medzinárodnej zborovej súťaže Feliksa Nowowiejského v poľskom Barczewe zlatý diplom v kategórii jednorodé zbory a dve ďalšie ocenenia. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa utorkového oznámenia zboru.
SZSU pod vedením dirigenta Štefana Sedlického získal okrem zlatého diplomu aj cenu poroty za najlepšiu interpretáciu súčasnej skladby Daemon irrepid callidus od Györgya Orbána a Pohár prezidenta rady hlavného poľského združenia zborov a orchestrov vo Varšave za hudobný prejav.
Súťaž sa konala od 28. do 30. mája. Zbor sa predstavil na otváracom koncerte skladbou Kyrie od poľského skladateľa Piotra Jaňczaka a v súťažnej časti uviedol diela od renesancie až po súčasnosť.
Učitelia vystúpili tiež na viacerých sprievodných koncertoch pre žiakov základnej školy, ako aj na námestí pred radnicou v Barczewe. „Skladba Gurale v úprave českého skladateľa Jana Vičara, ktorej melódia a text vychádzajú z poľskej ľudovej piesne, mala v publiku mimoriadny úspech a poľské zbory, ako aj obyvatelia mesta si ju začali spievať,“ opisuje vystúpenie predseda zboru Ladislav Sabolčák.
SZSU si počínal úspešne aj vlani, keď na súťaži v dánskom Aarhuse získal zlatú a striebornú medailu. Účasť zboru na súťaži v Poľsku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
SZSU pod vedením dirigenta Štefana Sedlického získal okrem zlatého diplomu aj cenu poroty za najlepšiu interpretáciu súčasnej skladby Daemon irrepid callidus od Györgya Orbána a Pohár prezidenta rady hlavného poľského združenia zborov a orchestrov vo Varšave za hudobný prejav.
Súťaž sa konala od 28. do 30. mája. Zbor sa predstavil na otváracom koncerte skladbou Kyrie od poľského skladateľa Piotra Jaňczaka a v súťažnej časti uviedol diela od renesancie až po súčasnosť.
Učitelia vystúpili tiež na viacerých sprievodných koncertoch pre žiakov základnej školy, ako aj na námestí pred radnicou v Barczewe. „Skladba Gurale v úprave českého skladateľa Jana Vičara, ktorej melódia a text vychádzajú z poľskej ľudovej piesne, mala v publiku mimoriadny úspech a poľské zbory, ako aj obyvatelia mesta si ju začali spievať,“ opisuje vystúpenie predseda zboru Ladislav Sabolčák.
SZSU si počínal úspešne aj vlani, keď na súťaži v dánskom Aarhuse získal zlatú a striebornú medailu. Účasť zboru na súťaži v Poľsku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)