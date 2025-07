Zbor väzenskej a justičnej stráže eviduje 1765 užívateľov drog

Bratislava 27. júla (TASR) - Z celkového počtu 9203 väznených osôb bolo k 31. decembru 2024 evidovaných 1765 užívateľov drog vo väzenských zariadeniach, čo predstavuje 19,18 percenta z celkového počtu väznených osôb. Najfrekventovanejšou drogou bol v dotazníkoch uvádzaný pervitín, ktorý užívalo 466 osôb, čo je 70,29 percenta. Vyplýva to zo štatistickej ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2024, zverejnenej na webe ministerstva spravodlivosti.



Druhou najčastejšie užívanou drogou bola podľa štatistiky marihuana, ktorú užívalo 110 osôb, čo je 16,59 percenta. Tretí bol heroín, ktorý užívalo 40 osôb, čo predstavovalo 6,03 percenta. „Čo sa týka aplikácie drog, až 271 väznených osôb užívalo drogy pred výkonom väzby a výkonom trestu fajčením, druhým najčastejším spôsobom užívania drog je intravenózne užívanie (206 osôb) a jedením alebo pitím užíva drogy 17 osôb. Šnupaním si aplikovalo drogu 161 závislých osôb,“ uvádzajú v ročenke.



Najviac drogovo závislých väzňov sa v minulom roku nachádzalo v ústave Hrnčiarovce nad Parnou, kde ich bolo evidovaných 386 z celkového počtu 1118 odsúdených vykonávajúcich trest odňatia slobody v uvedenom ústave.



Vlani bolo v ústavoch pri vstupných prehliadkach počas nástupu do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody identifikovaných 663 väznených osôb, ktoré udávali užívanie drog pred nástupom do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody. Z týchto osôb bolo 79 žien a 584 mužov. Najväčší záchyt v počte 149 osôb bol v ústave Leopoldov, čo predstavovalo 22,47 percenta zo všetkých osôb zachytených v hodnotenom období pri nástupe do výkonu väzby alebo do výkonu trestu.



V rámci drogového skríningu bolo v roku 2024 vyšetrených v ústavoch 2585 väznených osôb skríningovými testovacími platničkami na prítomnosť drog v moči a slinnými testami na drogy OralLine. Z uvedeného počtu testovaných osôb bolo pozitívne testovaných 212 odsúdených a 97 obvinených, u ktorých bolo zaznamenaných spolu 472 pozitivít. „Najčastejšie užívanými nedovolenými látkami boli benzodiazepíny (104), marihuana (80), tramal (87), opiáty (67), amfetamíny (68) a barbituráty (0). Najväčší počet pozitívnych na prítomnosť drog v moči alebo v slinných testoch sa vyskytol v ústave Hrnčiarovce nad Parnou, v ústavoch Leopoldov a Prešov sa nevyskytla ani jedna pozitivita,“ zhrnuli v štatistike.