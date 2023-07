Zbor väzenskej a justičnej stráže má nepriaznivú personálnu situáciu

Bratislava 5. júla (TASR) - V Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) pretrváva nepriaznivá personálna situácia. Pomôcť by mohlo aj plošné zvýšenie príspevku na bývanie pre príslušníkov zboru. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.



Horná hranica možného poskytnutia príspevku na bývanie sa od júla zvýšila zo sumy 232,36 eura na 500 eur. "Príspevky na bývanie v jednotlivých služobných úradoch sa zvýšili minimálne o 86 eur (Levoča) a maximálne o 230 eur (Bratislava)," dodala hovorkyňa.



Príspevky budú priznané plošne všetkým príslušníkom. "Novoprijatým príslušníkom sa tak zvýši plat minimálne od 150 eur až do 370 eur podľa miesta výkonu služby," podotkla. Či táto zmena prinesie zboru nových záujemcov alebo pomôže stabilizovať situáciu, bude podľa nej možné vyhodnotiť až s odstupom času.



Zvýšenie objemu finančných prostriedkov na príspevky na bývanie pre príslušníkov zboru odsúhlasila vláda na júnovom rokovaní. Nezáujem o pôsobenie v ZVJS a časté ukončenie štátnej služby podľa zboru súvisí najmä so slabým finančným ohodnotením. V roku 2022 skončilo služobný pomer 333 príslušníkov ZVJS, zatiaľ čo prijatých ich bolo o 64 menej. V niektorých služobných úradoch je celková obsadenosť funkčných miest na úrovni 84 percent, niekde dokonca len 77 percent.



V záujme zvrátenia tohto negatívneho trendu sa podľa Kacvinskej podarilo presadiť okrem zvýšenia limitov príspevku na bývanie aj zvýšenie limitov rizikového príplatku či zrušenie znižovania platu o 20 percent počas štúdia na získanie základného policajného vzdelania (základného kurzu). Od júla sa znížil vek na prijatie do zboru z 21 na 18 rokov. Zvýšiť okruh záujemcov o prácu v zbore má podľa hovorkyne aj povolenie nosenia tetovania na viditeľných miestach. Upravili sa aj zdravotné kritériá.